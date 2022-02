Katia Aere in ritiro con la nazionale a San Salvo

All’orizzonte c’è Parigi 2024. Il presente, invece, si chiama San Salvo, in provincia di Chieti, dove Katia Aere è in ritiro, fino a sabato 26 febbraio, con la nazionale italiana di ciclismo paralimpico. “Si ricomincia da qui con nuovi incontri, ma la condivisione di passione e intenti rimane quella che ho lasciato nel 2021” dice l’azzurra di Spilimbergo dall’Abruzzo.

Pronti via, e nel primo giorno di lavoro si è già sobbarcata “60 chilometri di lavoro lungomare e qualche salitella, così, tanto per non perdere l'abitudine” racconta Katia, lo scorso anno bronzo alle Paralimpiadi di Tokyo nella prova di handbike su strada.

“Ringrazio Diego Colombari - dice -, compagno di Team da cui ricevo sempre qualche stimolo a spingere un po’ di più”.

Prospettive per il futuro? “Testa bassa e lavorare sodo, ma soprattutto bene” sottolinea l’azzurra con il suo motto #nonsmetteremaidicredercifinoalgiornodopo.