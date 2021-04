Katia Aere protagonista in vasca a Lignano

A Lignano Sabbiadoro, in occasione delle World Series Para Swimming, era in gara anche Katia Aere; reduce dai Campionati italiani di paraciclismo a Marina di Massa sulla sua handbike, la campionessa di Spilimbergo, portacolori della locale Polisportiva Trivium, è tornata in vasca. Pronti via, Katia si è presentata subito con il secondo posto di batteria sui 100 stile libero, chiudendo terza di categoria.

Nei 100 dorso, invece, dopo il quarto posto in batteria si è aggiudicata il secondo posto di categoria siglando il suo record personale in vasca da 50 metri, migliorando di tre secondi il precedente.

Ieri, nella seconda giornata di gare, è scesa sotto i 41 secondi nei 50 stile libero: con 40'40'' si aggiudica il terzo posto di categoria S7. Nei 400 stile chiusi con 6’30”47, sua migliore prestazione assoluta in vasca lunga, ha conquistato il secondo posto di categoria. Insomma, un’altra due giorni di grandi soddisfazioni per l’irrefrenabile Katia che continua a migliorare sensibilmente.

Dall’acqua alla strada, e si arriva così a San Benedetto del Tronto dov’erano in corso i Campionati italiani di paraduathlon. Per il sodalizio spilimberghese presieduto da Giuseppe Rossi, al via c’era Ivan Territo: al debutto in una gara ufficiale, ha chiuso terzo: a lui i complimenti di tutta la Società e dei compagni di squadra.