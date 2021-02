L’Apu allunga la striscia, battuta anche Piacenza

Terzo successo consecutivo per l’Apu che dopo aver superato la BCC Treviglio e l’Orlandina Basket, questa sera si è imposta al PalaCarnera per 94-82 contro l’UCC Assigeco Piacenza nel recupero del secondo turno del girone di andata. Mvp bianconero Dominique Johnson con 20 punti.

Ancora fuori causa Andrea Amato e Vittorio Nobile, ecco il quintetto schierato dal primo minuto da coach Matteo Boniciolli: Mussini, Johnson, Deangeli, Italiano e Foulland. Il primo canestro bianconero porta la firma di Italiano, a segno dopo 30 secondi (2-0). Successivamente McDuffie e Cesana ribaltano la situazione (2-4), ma la tripla di Deangeli riporta avanti i bianconeri dopo due minuti di gioco (5-4). A metà periodo i padroni di casa conducono per 15-9, grazie alla tripla di Mussini e a 3 minuti e 29 secondi dalla prima sirena il canestro di Johnson porta a 8 i punti di distacco dagli emiliani (22-14). Nel finale di periodo Piacenza prova ad accorciare, ma le triple in serie di Antonutti e Giuri consentono all’Apu a sessanta secondi dalla fine della prima frazione di toccare il +10 (30-20).

In apertura di secondo quarto Johnson mette a segno il +12 (32-20) e dopo tre minuti scarsi Foulland realizza il +13 (37-25), ripetendosi a metà periodo con un gancio da posizione complicata (40-27). A due minuti dall’intervallo lungo la tripla di Mobio consente agli uomini di Boniciolli di mantenere un vantaggio importante sugli avversari (45-33), ma nel finale l’Ucc Assigeco accorcia e chiude la prima parte di gara sul -8 (49-41).

In avvio di terzo periodo Carberry riduce ulteriormente le distanze (49-43), ma l’Apu può contare su un Dominique Johnson in gran spolvero: sua la tripla del +8 (59-51) dopo tre minuti di gioco. Immediata però la replica di Formenti per il 59-54. A metà periodo Carberry riporta definitivamente in partita i suoi (59-57), ma l’Old Wild West difende strenuamente il vantaggio con Giuri che a 3 minuti e 41 secondi dalla terza sirena mette a segno la tripla del 64-60. Ma ancora una volta gli emiliani rispondono con una botta di McDuffie (64-63) che nella circostanza subisce anche il fallo di Giuri ma non trasforma il libero concesso dagli arbitri. Deangeli e Antonutti gestiscono al meglio i successivi tre possessi e riportano l’Apu sul +7 (70-63). Guariglia fissa poi il terzo parziale sul 70-65.

L’ultimo periodo si apre con la tripla di Italiano (73-65). La tripla di Johnson e i liberi trasformati da metà dopo quattro minuti di gioco consentono agli uomini di Boniciolli di condurre con 13 lunghezze di vantaggio (83-70). A due minuti e 45 secondi dalla fine del match Foulland, su assist di Mobio, sigla il +15 (87-72). L’Old Wild West Udine continua a controllare l’incontro nei minuti finali, imponendosi per 94-82.

APU OLD WILD WEST UDINE – UCC ASSIGECO PIACENZA 94-82 (30-20, 49-41, 70-65)

APU OLD WILD WEST UDINE: Johnson 20 punti, Mussini 6, Deangeli 5, Spangaro ne, Schina, Antonutti 14, Mobio 7, Agbara ne, Foulland 14, Giuri 13, Pellegrino 8, Italiano 7. All. Matteo Boniciolli.

UCC ASSIGECO PIACENZA: McDuffie 23 punti, Voltolini ne, Perotti ne, Poggi, Molinaro 1, Formenti 6, Gajic 3, Guariglia 7, Massone 4, Carberry 26, Jelic, Cesana 12. All. Stefano Salieri.

Arbitri: Perocco, Foti, Nuara.

Usciti per cinque falli: nessuno.