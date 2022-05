L’Apu fa sua gara uno contro San Severo

Comincia con una vittoria il cammino dell’Apu Old Wild West Udine ai play off. Questa sera, infatti, in un PalaCarnera caldissimo i bianconeri sono riusciti a imporsi per 83-72 sull’Allianz Pazienza San Severo, nonostante abbiano dovuto rinunciare dal secondo minuto di gioco a Trevor Lacey (infortunato). Mvp bianconero Francesco Pellegrino, autore di 13 punti e con 21 di valutazione complessiva. Prossimo appuntamento martedì – sempre al PalaCarnera alle 20 – per Gara 2 (prevendita attiva su VivaTicket).

In attesa dell’arrivo di Manny Suarez (previsto per martedì) e senza Alessandro Naoni (ancora impegnato con la Germani Brescia a Pesaro per la Next Generation Cup), coach Matteo Boniciolli schiera il quintetto formato da: Cappelletti, Walters, Ebeling, Antonutti e Walters. L’Allianz Pazienza sblocca l’incontro dopo trenta secondi con Tortù (0-2) e successivamente Antonutti firma la tripla della serata (3-2). Dopo due minuti di gioco, in un contrasto, Lacey si infortuna – lieve contrattura al bicipite femorale destro – ed è costretto a dirigersi negli spogliatoi. A metà periodo Pellegrino impatta con il solito gancio (6-6), ma San Severo si conferma un avversario ostico. Negli ultimi tre minuti di gioco i friulani ritrovano le percentuali “standard”: prima si portano sul +4 con Ebeling e Pellegrino (18-14), poi aumentano il divario ancora con Ebeling (su assist di Cappelletti) ed Esposito che fa 1/2 dalla lunetta (fallo di Tortù), siglando il 23-16 con il quale si chiude il primo periodo.

La seconda frazione si apre con la schiacciata a due mani di Pellegrino che vale il +9 (25-16) e il primo canestro di Mussini per il +11 bianconero (27-16). A metà periodo l’Allianz Pazienza accorcia grazie alle iniziative di Sabin (28-2d3). La risposta dell’Old Wild West è nella caparbietà di Esposito che in meno di un minuto mette a segno 5 punti riportando i padroni di casa sul +10 (33-23). A due minuti e 15 secondi dalla seconda sirena, poi, Ebeling va a segno dall’arco (38-29) e si ripeterà a 5 secondi dalla fine del periodo fissando il secondo parziale sul 42-31.

Il terzo quarto si apre con la tripla di Sabin (42-34), ma Pellegrino in meno di 40 secondi va a segno due volte portando a 12 le lunghezze di distacco dai pugliesi (46-34). A metà periodo Mussini ribadisce il divario, andando a segno dall’arco (49-37). Un minuto dopo Walters commette il quarto fallo(su Pepper, 1/2 52-43) e Boniciolli è costretto a richiamare il suo pivot in panchina. A due minuti e 42 secondi Pepper accorcia ulteriomente (52-45), ma Mussini dalla distanza non perdona (55-45). Negli ultimi 180 secondi, poi, i bianconeri infliggono un parziale di 7-0 agli uomini di Luca Bechi chiudendo la terza frazione sul +14 (62-48).

In avvio dell’ultimo quarto Italiano si sblocca con la tripla che vale il +17 (65-48). L’Old Wild West mantiene il gap con i pugliesi senza particolari affanni, nonostante giochi senza entrambi gli americani. A metà periodo Mussini colpisce ancora dall’arco per il +18 bianconero (75-57). Nei minuti successi l’Allianz Pazienza prova ad accorciare: a due minuti dalla fine dell’incontro i gialloneri sono a -11 (77-66), ma l’Apu rimane concentrata fino alla fine. A un minuto e 25 secondi Cappelletti fa 2/2 dalla lunetta (81-68), decretando la vittoria dei friulani. Gara 1 dei quarti play off finisce 83-72.

APU OLD WILD WEST UDINE – ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO 83-72 (23-16, 42-31, 62-48)

APU OLD WILD WEST UDINE: Cappelletti 6 punti, Walters, Mussini 18, Pieri ne, Antonutti 12, Esposito 13, Giuri 2, Pellegrino 13, Italiano 7, Lacey, Ebeling 12. All. Matteo Boniciolli.

ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO: Tortu 5 punti, Bertini 4, Serpilli 4, Sabatino 6, Sabin 19, Piccoli 9, Berra 3, Pepper 7, Petrushevski 3, Moretti 8, De Gregori 4. All. Luca Bechi.

Arbitri: Rudellat, Morassutti, Calella.

Uscito per cinque falli: Moretti.