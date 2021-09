L’Aquaticrunner assegnerà il titolo Mondiale di Swimrun

Scatta il conto alla rovescia in vista dell'Aquaticrunner, la corsa degli uomini-anfibi, capaci di alternare tratti di corsa a piedi al nuoto in mare aperto, che domenica 12 settembre vivrà, tra la partenza di Grado e l'arrivo a Lignano Sabbiadoro, la sua ottava edizione. La gara 2021 assegnerà il titolo Mondiale di Swimrun e quello italiano Csen Assoluto della specialità. La competizione organizzata da XtriM Sports e Triathlon Lignano Asd, è patrocinata dalla Regione e dai tre Comuni di Lignano, Marano e Grado.

Aquaticrunner è stata presentata nei giorni scorsi a Marano Lagunare, alla presenza del sindaco Mauro Popesso e del vicesindaco e assessore allo sport di Lignano Alessandro Marosa. Sono state esposte le varie novità del terzo Mondiale individuale Assoluto che assegnerà il titolo iridato proprio a Lignano, anche in varie dirette sui social. Ben 20 nazioni hanno iscritto i loro atleti, con una nutrita partecipazione dalle Isole Canarie (dove lo scorso anno si è disputata la World Cup di categoria a Fuerteventura), ma anche dal Belgio e dall’Ungheria. Numeri più bassi arriveranno invece da Hong Kong, Usa e Canada.

La gara in campo maschile vedrà confrontarsi tre big, a partire Daniel Hofer, l’attuale campione del mondo che ha vinto il titolo proprio a Grado nel 2019; è stato varie volte campione italiano sul duathlon e triathlon. Accanto a lui Andrea Secchiero, sette volte campione italiano assoluto di Aquathlon, e Valerio Cleri, campione mondiale di nuoto a Roma sulla distanza dei 10 chilometri, ma anche detentore di vari titoli europei e italiani su varie categorie.

Tra le donne se la giocheranno la campionessa italiana Daniela Calvino e l’ex azzurra Adelaide Cappellini già campionessa italiana di Swimrun. Sempre a Marano Lagunare, ma con partenza alle 19, si è tenuto un triathlon dimostrativo città di Marano, che ha visto la partecipazione di una trentina di atleti.

Saranno 240 gli atleti ammessi a numero rigorosamente chiuso, qualificati nell’anno 2020 e 2021. Il 17 ottobre 2020 si è tenuta la World Cup a Fuerteventura, gara di qualificazione mondiale e che assegnerà il titolo di categoria di distanza media (Word Cup Half Distance – Aquaticrunner Fuerteventuira), che assegnava ben 12 slot per il mondiale di Lignano - Grado.

L’edizione 2021, assegnerà anche il titolo nazionale Csen per la sesta volta consecutiva e per la quarta volta quello assoluto, essendo stato annullato il titolo a coppie previsto a Bologna a fine luglio.

Per quanto riguarda il tracciato del 2021 sarà quasi identico a quello del 2020; la distanza è stata diminuita nella parte di Lignano per un totale di 26 chilometri, al posto dei 34 previsti nella versione classica. Questo deriva dalla necessità di rispetto dei protocolli anti-Covid, che prevedono, per evitare assembramenti, zone chiuse al pubblico agli arrivi e nei punti di passaggio della gara. La novità del percorso è nell’ultimo tratto di nuoto da 1500 metri, spezzato in due con un primo tratto dal faro rosso di Sabbiadoro al bagno Italia 2 per 750 metri; da lì, gli atleti usciranno sulla spiaggia per poi rientrare in acqua e fare gli ultimi 750 metri per arrivare alla Bau Beach di Marina Punta Faro.

Si prevede l’utilizzo della mascherina per tutti gli atleti nella zona di Grado da Parco delle Rose fino in spiaggia. La gara, infatti, partirà come chilometro zero dalla Costa Azzurra e in tutta la zona dopo la linea del traguardo a Lignano Sabbiadoro. Per evitare assembramenti, non sono previste docce e pasta party. La zona sarà completamente chiusa al pubblico con la supervisione di uno staff di sei persone dedicato unicamente all’attuazione dei protocolli Covid. E’ vietato a chiunque entrare nella zona di gara, che sarà completamente transennata nella parte di Lignano. Gli atleti saranno premiati a porte chiuse direttamente in spiaggia dopo gli arrivi.

La mattina del 12 settembre dalle 8, prima degli arrivi degli atleti élite, sarà assegnato il titolo nazionale Csen di Swimrun Dog, la prova che prevede l’abbinamento cane-padrone.