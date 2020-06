L'Aldo Moro lancia le Virtual Race

Visto il blocco totale delle manifestazioni sportive fino a data da destinarsi, conseguente all’Emergenza Sanitaria Covid-19, l’Unione Sportiva Aldo Moro di Paluzza è stata una delle prime società sportive del mondo della corsa, ad attivarsi per proporre gare Virtual.

Sono nate così un po’ in sordina le prime Virtaul Race in località Curiedi di Tolmezzo e a Noiaris di Sutrio, che hanno avuto un discreto successo. Per partecipare alle gare virtuali è necessario scaricare una App gratuita denominata Strava sul proprio telefonino, che permette di percorrere il segmento del tracciato di gare predefinito, registrando in automatico il tempo all’interno dell’applicazione. A questo punto si rilascia la data di apertura e la data di chiusura della gara ed il gioco è fatto. Per coloro che sono sprovvisti di questa tecnologia, possono rilevare il proprio tempo manualmente e, per questa terza prova in corso, possono inviare il proprio tempo alla mail info@aldomoropaluzza.it e saranno inseriti in classifica.

Parlavamo della terza prova di questo Campionato che si articolerà in 6/8 prove in funzione di quando ripartiranno le gare regolari. Quindi terza prova in programma a Paluzza dal 20 giugno al 5 luglio, sul giro grande del Trofeo Gortani già percorso dei Mondiali Master del 2011. Lunghezza km 5,4 dislivello +/- 310 m. Il percorso è perfettamente pulito e segnalato con frecce Rosse e Blu. Unica differenza rispetto al tracciato originario è il luogo di partenza che non è in piazza a Paluzza ma all’altezza del chiosco del Campo di Calcio (a circa 500 m dalla partenza originaria). Inoltre a fine giro quando si scende sulla strada provinciale che porta a Treppo Ligosullo, invece di imboccare la strada asfaltata del centro si percorre girando a destra la provinciale seguendo poi le frecce rosse che riportano gli atleti al Campo di Calcio. In questo tratto gli sportivi dovranno fare particolare attenzione al traffico stradale.

L’iniziativa nel suo complesso, nata per gli atleti dell’Aldo Moro, è fruibile da tutti. Non sono previste premiazioni ma un solo sano confronto “a distanza” tra gli atleti.