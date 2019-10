L'Apu cede a Ferrara

Nel turno infrasettimanale sul parquet di Ferrara, l'Apu (ancora senza Amato) è costretta a cedere per 83-71, dopo una partita sempre all'inseguimento.

LA CRONACA. Avvio punto a punto, con la tripla di Antonutti che regala il 4-7 ai friulani, ma è un vantaggio effimero perchè da quel momento è la Kleb a gestire il gioco fino al 15-7 firmato da Wiggs. La marcia ferrarese non si arresta, mentre l'Apu litiga con il canestro. A 1'30'' dalla sirena la bomba di Ebeling consegna ai padroni di casa il 23-10; il primo quarto si chiude sul 26-13.

Nella seconda frazione, la Feli Pharma amplia il proprio margine di vantaggio e, grazie a un ispirato Wiggs, arriva fino al più 19 del 44-25. Prima della pausa lunga, l'Apu prova ad approfittare di un momento non brillante degli estensi per ricucire fino al meno 12 (45-33), ma la rimonta friulana si ferma sul 50-36.

Dopo il riposo, parte meglio Udine che, grazie alle triple di Antonutti e Fabi, arriva al meno 8 sul 52-44, dopo 3'. La rimonta è interrotta da Baldassare che, con cinque punti in striscia, sigla il 57-44. TJ Cromer firma il 57-46, prima di una lunga serie di errori. Sono ancora gli estensi a ritrovare la via del canestro, con un contro-break che vede per protagonisti Baldassarre e Fantoni (62-46). Il finale di quarto, però, è tutto per i friulani che con Cromer, Cortese (canestro e tripla) e Fabi chiudono il parziale sul 62-54.

La tripla di Fabi in avvio consegna il meno cinque all'Old Wild West (62-57), ma poi ancora Wiggs e Baldassare allungano sul 67-57. Cromer dalla lunetta fa uno su due (67-58, dopo 2' di gioco). Al centro di Zilli, risponde con un 'bis' Beretta, che riporta la Feli Pharma sul 69-60. Baldassare dalla linea della carità fa uno su due; quarto fallo per Cortese, con coach Ramagli che chiama minuto, prima dei liberi di Wiggs, che non aggiorna il suo tabellino. Fabi trova il meno 8, poi Beretta fa uno su due ai liberi per il 71-62. Cromer dalla lunetta non sbaglia (71-64). Serie di errori, prima del nuovo affondo ferrarese: Campbell e Baldassare, a suon di triple, firmano il 79-64, che manda sostanzialmente in archivio il match, quando mancano 2'30''. Cortese prova a tenere accesa la luce e trova la bomba del 79-67. Penna manda in lunetta Vencato, che non fallisce, ma sul cambio di fronte anche Beverly realizza (81-69). Alla sua schiacciata risponde Fantoni, subito imitato da Cromer (83-71). Nel finale, il cronometro scorre senza ulteriori emozioni e la sfida si chiude sull'83-71.

IL TABELLINO