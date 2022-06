L'Apu cede in gara 4, la finale premia Verona

Non riesce la rimonta all’Apu Old Wild West Udine che questa sera è stata surclassata dalla Tezenis Verona in Gara 4 delle finali play off. Dopo aver lottato per una stagione intera ,collezionando 40 vittorie e solo 9 sconfitte (in competizioni ufficiali) e alzando il primo trofeo di A2 (la Coppa Italia), i bianconeri si sono ritrovati senza benzina nel momento clou. Ma il sogno Serie A è solo rimandato.

Anche per Gara 4 coach Matteo Boniciolli rinuncia a Vittorio Nobile e schiera il quintetto inedito con: Cappelletti, Lacey, Giuri, Walters e Pellegrino. Approccio subito aggressivo della Tezenis che dopo due minuti di gioco si porta sul 7-0 con Anderson e Spanghero. Boniciolli chiama subito il time out e al rientro l’Apu Udine mette a segno i primi punti del match con Cappelletti che realizza dall’area e trasforma il libero aggiuntivo concesso per fallo di Rosselli (7-3). A metà periodo i bianconeri impattano con Giuri (7-7), ma nei minuti successivi il team di Alessandro Ramagli è chirurgico in attacco e si porta sul +8 con Candussi (18-10). Lacey e Cappelletti limitano i danni (18-14), ma ancora una volta Candussi e Udom non perdonano dall’arco e consentono alla Scaligera di chiudere il primo periodo sul +10 (24-14).

In avvio di seconda frazione ancora Candussi punisce i friulani per il +12 gialloblu (26-12). Un minuto dopo il centro friulano firma il +13 (29-13) e dopo quattro minuti i padroni di casa aumentano ulteriormente il divario: la tripla di Udom vale il +17 (35-18). L’Old Wild West continua a subire e finisce sul -20 con il libero trasformato da Anderson concesso per fallo tecnico di squadra (40-20). Con i liberi trasformati da Rosselli (fallo di Ebeling, 47-29) si va all’intervallo.

Nei primi minuti del terzo quarto i veronesi tornano sul +20 con Anderson (51-31), ma i bianconeri provano a reagire e a metà periodo riducono a 13 le lunghezze di distacco dagli avversari con Walters (52-39). Proprio nel momento migliore, però, l’Apu subisce le triple di Caroti e Anderson che consentono alla Tezenis di riportarsi sul +20 (59-39). La tripla di Giuri appare “tardiva” (59-42). A 48 secondi dalla terza un’altra doccia fredda: la tripla di Casarin del +22 dei padroni di casa (64-42). Cappelletti, poi, fissa il terzo parziale sul 64-46.

La partita ormai ha ben poco da dire: l’Apu si affanna per limitare il passivo ma anche la Dea bendata le ha voltato le spalle. Dopo nemmeno tre minuti di gioco Udom firma segna dall’area e subisce il fallo di Giuri (1/1) per il +26 (75-49). A metà periodo Cappelletti accorcia dalla lunetta (2/2, fallo di Cappelletti) ma restano sempre 22 i punti da recuperare in poco più di cinque minuti. Un abisso che l’Apu non riesce a colmare. All’Agsm Forum finisce 83-57.

TEZENIS VERONA – APU OLD WILD WEST UDINE 83-57 (24-14, 47-29, 64-46)

TEZENIS VERONA: Adobah ne, Caroti 9 punti, Casarin 14, Johnson 1, Candussi 14, Nonkovic ne, Rosselli 7, Pini 3, Anderson 11, Udom 11, Gran 5, Spanghero 8. All. Alessandro Ramagli.

APU OLD WILD WEST UDINE: Cappelletti 16 punti, Walters 7, Mussini, Pieri ne, Antonutti 2, Esposito 2, Giuri 5, Pellegrino 6, Italiano 1, Azzano ne, Lacey 11, Ebeling 7. All. Matteo Boniciolli.

Arbitri: Caforio, Rudellat, Pazzaglia.

Uscito per cinque falli: Johnson.