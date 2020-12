L'Apu espugna anche Bergamo

Sale a cinque il numero di successi consecutivi dell’Apu Old Wild West Udine in questo avvio di campionato. Al PalaAgnelli, infatti, la formazione di Matteo Boniciolli batte la Withu Bergamo per 59-76, al termine di una prestazione convincente sia dal punto di vista difensivo che offensivo con ben quattro giocatori in doppia cifra: Johnson MVP bianconero con 18 punti, Deangeli e Amato (13) e Foulland 12.

Formazione quasi al completo per Boniciolli (unico indisponibile rimane Matteo Schina) che schiera dal primo minuto il quintetto formato da: Giuri, Johnson, Deangeli, Antonutti e Foulland. Avvio molto promettente dell’Apu Udine che dopo nemmeno due minuti infligge uno 0-6 ai padroni di casa grazie alle iniziative degli Usa Johnson e Foulland. Calvani chiama il timeout e al rientro Zugno ferma la corsa degli ospiti (2-6), che a metà periodo comunque conducono con 7 lunghezze di vantaggio grazie a Deangeli (5-12). Bergamo sbaglia molto sotto canestro, ne approfittano i bianconeri che conquistano punti pesanti con Johnson, Foulland e Italiano: proprio l’ex San Severo mette a segno il +11 a un minuto e 8 secondi dalla prima sirena (8-19). Nel finale Pullazi dalla lunetta e Vecerina accorciano, portando a 8 i punti di distacco dagli avversari (11-19).

In avvio di secondo quarto lo stesso Vecerina realizza la tripla del -5 (14-19) e Parravicini firma il 16-19. Il fallo di Easley su Mobio consente all’Old Wild West di riportarsi in avanti con Mobio che realizza il secondo dei due liberi (16-20). I friulani tornano sul +7 con Amato (20-27) a metà periodo, ma con il passare dei minuti la Withu migliora le percentuali e si avvicina: a 3 minuti dall’intervallo lungo Purvis piazza la tripla del -3 (28-31), alla quale risponde prontamente Deangeli (28-34). Nel finale Seck mette a segno il 32-36 con il quale si conclude la prima parte del match.

Il terzo periodo si apre con l’allungo bianconero firmato da Antonutti e Foulland (34-42), a cui seguono le due triple in serie di Giuri che portano per la prima volta a 14 i punti di distacco dai bergamaschi (34-48). A metà periodo la tripla di Amato ribadisce il +14 (37-51). Lo stesso numero 6 bianconero è ancora protagonista nella seconda parte del periodo, piazzando prima la tripla del +15 (39-54) – a cui segue il canestro di Pellegrino del +17 (39-56) – e poi ancora nell’ultimo minuto si inventa ancora una magia consentendo all’Apu di rimanere a debita distanza (43-59). I due liberi di Parravicini (fallo di Nobile) a 12 secondi dalla terza sirena fissano il parziale sul 45-59.

L’ultimo quarto si apre con la tripla di Johnson del 45-62 che, in qualche modo dà l’ultima spallata all’incontro. L’Old Wild West Udine amministra con intelligenza, lasciando la ribalta a finale a Deangeli autore della tripla del 59-76 a 28 secondi dalla fine, che mette il sigillo al quinto successo bianconero. Avanti tutta!

WITHU BERGAMO – APU OLD WILD WEST UDINE 59-76 (11-19, 32-36, 45-59)

WITHU BERGAMO: Da Campo 5 punti, Bedini 3, Parravicini 6, Seck 4, Purvis 16, Vecerina 6, Easley 2, Siciliano ne, Pullazi 12, Zugno 5. All. Marco Calvani.

APU OLD WILD WEST UDINE: Johnson 18 punti, Deangeli 13, Amato 13, Antonutti 6, Mobio 1, Agbara, Foulland 12, Giuri 9, Nobile, Pellegrino 2, Italiano 2. All. Matteo Boniciolli.

Arbitri: Gagliardi, D’Amato, Del Greco.

Uscito per cinque falli: nessuno.