L'Apu espugna Montegranaro 79-91

Dopo la bella vittoria con la capolista Ravenna, Udine espugna anche il PalaSavelli per 79-91 e inizia nel miglior modo la serie in esterna che mercoledì 5 vedrà i friulani in campo a Imola. Bella prestazione corale per l'Apu che, salvo un black-out in avvio dell'ultimo quarto, controlla per ampi tratti il match con Montegranaro, nonostante le assenze.

LA CRONACA. I friulani ritrovano Nobile, mentre Gazzotti è in panchina; rimasto a Udine, infine, Fabi. Avvio nel segno del ricordo di Kobe Bryant, con un minuto di raccoglimento e i primi 24'' e 8'' non giocati. E' Beverly che sblocca il punteggio. Si sbaglia molto, ma è l'Apu che ne approfitta per allungare fino al 2-10 (dopo 3'40'') grazie ad Antonutti, alla tripla di Cromer e ad Amato. Dopo il minuto chiesto dalla panchina di Montegranaro, a segno Cromer e Thomas, con canestro e tiro da tre (7-12, dopo 5'26'). Nobile dalla lunetta e Amato per il 7-16, ma Thomas risponde ancora con una tripla. A segno anche Bonacini (12-16, dopo 7'). Ancora errori su entrambi i fronti, prima del libero e del canestro di Thomas (15-16). Nel finale realizzano anche Cromer e Cucci, dalla lunga, che manda al primo riposo sul 18-18.

E' Zilli, dopo quasi un minuto, a sbloccare. Nobile allunga con una tripla (18-23). La Xl muove il tabellone dalla linea della carità con Marulli (due su tre), ma Zilli replica (20-25). A Bonacini risponde Strautins con un libero, prima della tripla di Marulli (25-26). Beverly fa zero su due dalla lunetta e sul cambio di fronte Cucci trova il 27-26 che obbliga coach Ramagli al time-out, dopo 4'. Serie di canestri in sequenza, con le triple di Amato, l'azione da quattro punti di Strautins e la bomba di Antonutti (31-39). Beverly allunga sul 31-41 e l'Extralight ferma il gioco. Thomas piazza la tripla con libero, ma Amato risponde dalla lunga e poi Cromer in contropiede firma il 35-46. Amato trova un'altra bomba; ancora Thomas dalla lunetta (37-49, a 1'44'' da giocare). Schiacciata di Beverly che manda in titl il canestro e costringe a fermare la sfida sul 37-51. Si riprende dopo un paio di minuti con due liberi di Thomas. Marulli segna e manda al riposo lungo sul 41-51.

Cucci apre le marcature, imitato da Strautins; a segno anche Marulli, mentre Beverly fa uno su due dai liberi. Ad Antonutti replica Thomas (47-56, dopo 3'20''). Il capitano friulano piazza la tripla e Cromer allunga sul 47-60, obbligando Montegranaro al minuto. Si riparte con Antonutti che trova bomba e canestro per il 47-65 del più 18. L'Xl rimette in moto il tabellone con la tripla di Marulli (50-65). A segno Serpilli e Marulli, ma Penna piazza la tripla (54-68). Nell'ultimo minuto un libero per Cucci, la bomba di Strautins e il canestro di Cucci per il 57-71 dell'ultima pausa.

Ottimo avvio dei padroni di casa, che firmano il 5-0 con Serpilli e la tripla di Marulli; coach Ramagli ferma subito il gioco. L'Apu non riesce a smuovere il punteggio, mentre Montegranaro accorcia con Bonacini e Serpilli dalla lunga (67-71). Marulli a segno da tre, ma Cromer replica e per Udine, dopo un lungo black-out, si riaccende la luce. Beverly fa due su due ai liberi e Cromer centra una tripla (70-79). Botta e risposta tra Thomas e Antonutti, Bonacini e Beverly (74-83, quando mancano 4'). A Marulli replica dalla lunetta Strautins (76-85, a 2' dalla sirena). Amato vuole chiudere il match e a un minuto dalla fine trova la tripla, imitato da Strautins (76-91). Cucci manda in archivio la sfida con il canestro del 79-91.

IL TABELLINO