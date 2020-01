L'Apu ferma la capolista Ravenna

Sfida d'alta quota al Carnera dove l'Apu ospita la prima della classe Ravenna per provare ad allungare la striscia positiva dopo il successo di Caserta. Udine conquista uno 'scalpo' importante, superando l'Orasì - che veniva da 11 vittorie consecutive - per 82-72.

LA CRONACA. Avvio all'insegna delle triple, con Marino e la risposta di Cromer (3-3). I friulani allungano con Amato e la bomba di Fabi (8-3). L'Apu perde palla e concede il contropiede a Potts (8-5, dopo 3'). Ancora Cromer e un libero di Antonutti (11-5). Fa il suo esordio il nuovo acquisto bianconero Strautins. Si sbaglia molto, fino al canestro da terra di Thomas, a cui risponde, con una tripla, Strautins (14-7, a 2'40'' dalla sirena). Ancora sfida a colpi di triple tra Amato e Potts (17-12). Nel finale spazio per il centro di Zilli, che manda le squadre al primo riposo sul 19-12.

Nobile apre le marcature, ma il friulano Venuto piazza da tre (21-15). Ai due liberi realizzati da Treier, replica capitan Antonutti da sotto. Stoppata e bomba per Strautins, che infiamma il Carnera (26-17, dopo 2'30''), costringendo Ravenna al time out. Si riparte da Chiumenti e dai liberi di Sergio che consentono all'Orasì di accorciare (26-21). Coach Ramagli ferma il gioco. Ancora Treier, prima della bomba di Antonutti, a cui replica, su errore friulano, Marino sempre da tre (29-26). A Beverly risponde ancora Potts (31-28, dopo 5'30''). Amato piazza un'altra tripla, ma Marino colpisce da sotto (34-30). Serie di errori, complici anche difese aggressive, prima del canestro di Beverly, a cui risponde Thomas (36-32, a 1'30'' dalla sirena). Amato trova ancora una bomba e Strautins lo imita, per il massimo vantaggio udinese (42-32); coach Cancellieri chiama minuto a 43'' dalla pausa lunga. Nel finale Thomas manda le squadre negli spogliatoi sul 42-34.

Cromer apre con una tripla, a cui Ravenna risponde dalla lunetta con Marino, su fallo antisportivo di Amato (45-36). A segno Thomas e Marino, ma Udine che risponde con un libero di Fabi e due bombe in sequenza di Amato, per il nuovo vantaggio (52-40, dopo 3'30''), che costringe Ravenna al time-out. Dalla linea della carità Antonutti non sbaglia, ma Potts lo imita (54-42). Strautins muove ancora il tabellone, dalla lunetta, prima del canestro e fallo di Beverly, che allunga sul più 17 (59-42). Trova la tripla anche Fabi (62-42). Ravenna trova un buon break con Chiumenti Venuto e Sergio e accorcia sul 64-50, a 1'18'', con coach Ramagli che ferma il gioco. Nel finale un libero per Beverly che chiude il terzo periodo sul 65-50.

Antonutti apre le marcature dalla lunetta, ma Thomas risponde; uno su due dalla lunetta per Beverly (68-52). Serie di errori, mentre il cronometro scorre, fino al fallo antisportivo di Marino; dalla linea della carità, il capitano non sbaglia. Strautins piazza la bomba del 73-52 (dopo 3'). Ravenna sfrutta un paio di errori friulani: Treier piazza la bomba e Thomas fa due su due ai liberi (73-56). La partita si riaccende con scambio di canestri, comprese le triple di Antonutti e la risposta di Treier (78-65, a 2'45'' dalla sirena). Quinto fallo per Beverly, che esce tra gli applausi; dalla lunetta Treier non sbaglia (78-67). Un libero per Cromer, che poi sbaglia un contropiede. Sul cambio di fronte Potts piazza la tripla del meno nove (79-70, a 1'41''), con la panchina friulana che ferma il gioco. Quinto fallo per Treier; Fabi fa uno su due (80-70). Nel finale spazio per il canestro di Venuto, costretto poi a uscire per quinta infrazione; Strautins non sbaglia per l'82-72 finale.

IL TABELLINO