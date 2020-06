L'Apu getta le basi per il futuro

Inizia a delinearsi il progetto della nuova Apu. Diverse le novità emerse nella video-conferenza stampa con Alberto Martelossi, Senior Assistant Coach e direttore tecnico dell’area sportiva, e con l’ad Paolo Graberi.

Proprio Graberi ha presentato la riorganizzare della società: “La struttura è stata divisa in aree funzionali, rinunciando alla figura del gm, ma puntando su responsabilità più ‘diffuse’. Abbiamo quasi completato l’operazione. A Barbara Castellini affidiamo la comunicazione, il team manager sarà Roberto Gavazza, che vanta una lunghissima esperienza nel volley, mentre Ezio Pascoli, primo presidente Apu, sarà il punto di collegamento e il responsabile dell’area operativa”.

Martelossi spiega il suo nuovo ruolo. “Il primo contatto con la società era stato per una proposta di tipo manageriale. Ero intrigato, ma non mi sentivo pronto per lasciare il campo. Quindi la prima risposta era stata no. Poi Matteo Boniciolli ha sparigliato tutto, chiedendo di avere un ‘vice’ esperto. Abbiamo, quindi, trovato una soluzione intermedia molto interessante. Quando la società sceglie e designa una persona come Boniciolli al centro del progetto, avere un gm forse era anche eccessivo, quindi si è pensato di dividere le competenze”.

“Tra tante incertezze, il progetto riparte da uno staff tecnico molto interessante. Un altro punto di forze è dato dall’ambiente e dalla vitalità che si respira in città. E’ rinata una passione per il basket che è molto stimolante”.

“L’Apu lavora in ‘continuità aziendale’, un aspetto fondamentale per qualsiasi progetto”, commenta Graberi. “In questo contesto di emergenza il budget sarà necessariamente dettato da necessità prudenziali, ma lavoriamo con una visione pluriennale. Questa stagione, che spero resterà un unicum, ci permetterà di gettare le basi per il futuro. Pedone non ha perso entusiasmo, anzi. Stiamo ragionando su un roster ambizioso, ma alla luce del necessario riadeguamento contingente”.

“Da martedì – annuncia poi Martelossi – riprenderanno gli allenamenti al Benedetti per chi è sotto contratto. Ma sarà anche l’occasione per una sorta di try-out aperto a chi vorrà farsi vedere”.

Parlando di roster e gioco, “sugli americani – prosegue l’Assistent Coach – abbiamo tante idee. Di primo acchito, cerchiamo un esterno e un lungo. Ma bisogna saper leggere e aspettare il mercato, nel caso si prospettino occasioni. Le squadre veloci fanno spettacolo, ma nel momento clou conta la solidità, specie a centro campo. Vogliamo una squadra che non dovrà cedere un centimetro. Sarà importante la compenetrazione tra Usa e italiani. Parliamo di un team dove gli italiani sono i protagonisti. Gli americani si devono inserire in un contesto europeo, quindi il nostro primo sguardo sarà su chi ha già esperienza almeno in ambito continentale. Ma poi ci sono le eccezioni, come insegna l’esempio di Coupain, un marziano che fece partite importanti e ha poi dimostrato tutte le sue qualità. Vorremmo giocatori che sappiano rinunciare al loro tiro personale per coinvolgere i compagni”.

Parlando proprio degli italiani, “Amato è sotto contratto, quindi risponderà alla chiamata della ripresa allenamenti, mentre Pellegrino no, per cui dovremo valutare la sua posizione. Penna rimarrà in quota Under, quindi potrebbe essere interessante, ma dobbiamo fare tante valutazioni, tecniche, di compatibilità ed economiche”, prosegue Martelossi.

“Ci fidiamo ciecamente dei nostri due super coach, quindi spetta a loro la decisione”, gli fa eco Graberi. “Noi siamo al loro fianco e li sosteniamo, ma lasciamo autonomia. Non vogliamo tornare ai vecchi modelli gerarchici”.

Parlando della possibile ‘competizione’ con un’eventuale altra squadra udinese in serie B, “al momento siamo concentrati sul nostro progetto, ma facciamo il nostro in bocca al lupo”, prosegue Graberi. “Dispiace solo che andiamo un po’ a disperdere le risorse, ma non voglio fare polemiche. Non svilisco quanto fatto negli ultimi anni, perché se siamo qui è per il percorso fatto. Cambia il modello: prima il gm era il perno, ora ci sono responsabilità per singoli comparti. In quest’ottica Francesco Maiorana è un bell’asso da giocare. Ha dimostrato grande entusiasmo per il progetto e potrà mettere la sua esperienza a disposizione del progetto. Per me è un nuovo anno zero, e io ne ho vissuti tanti. Ma c’è grande entusiasmo”.

