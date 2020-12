L'Apu ritrova il successo a Verona

Sesta vittoria in campionato per l’Apu Old Wild West Udine che nell’ottavo turno di Serie A2 espugna l’AGSM Forum battendo la Tezenis Verona per 69-77. Mvp tra i bianconeri Dominique Johnson con 21 punti.

Con Antonutti ancora out per i problemi al tendine e al gemello interno della gamba sinistra che lo hanno costretto a saltare il match con JB Monferrato, coach Boniciolli schiera il quintetto formato da: Giuri, Johnson, Deangeli, Italiano e Foulland. A sbloccare l’incontro è un canestro di Greene dopo 22 secondi di gioco (2-0), ma l’Old Wild West reagisce subito portandosi sul +3 con Foulland e la prima tripla del match di Johnson (2-5). A metà periodo i bianconeri conducono ancora grazie a una tripla di Deangeli (8-10). Un minuto dopo Italiano sigla il +4 (8-12) e a tre minuti dal termine della prima frazione lo stesso numero 31 dell’Apu firma il +5 (10-15) andando a canestro dopo aver subito fallo e trasformando il libero concesso dalla terna arbitrale. Nell’ultimo minuto di gioco prima Mobio mette a segno il 15-19 e proprio allo scadere Deangeli realizza la tripla del +7 (15-22) con il quale si conclude il primo quarto.

Alla ripresa Deangeli si ripete con la complicità di Mobio (15-25) e Amato porta a 12 i punti di distacco dai veronesi (15-27). La squadra di Boniciolli continua a macinare punti e dopo tre minuti Foulland realizza il canestro del +15 (17-32). Dopo un avvio travolgente, però, l’Apu comincia a rallentare, non trovando continuità sotto canestro e concedendo qualcosa di troppo in difesa. La Tezenis riduce velocemente le distanze e nel giro di quattro minuti si porta sul -2 (31-33) con Tomassini. A due minuti dall’intervallo lungo Jones completa la rimonta con la tripla del +1 (34-33). A 46 secondi dalla seconda sirena Johnson riporta avanti i bianconeri con la seconda tripla personale (35-36). I liberi trasformati nel finale da Caroti (fallo di Giuri) chiudono la prima parte di gara sul 37-36.

Greene a inizio di terzo periodo va subito a segno (39-38), ma il team di Boniciolli ritorna in vantaggio con Johnson nell’arco di due minuti (39-40). L’Old Wild West riprende fiducia e con Foulland e Pellegrino si porta sul +7 (39-46). A metà periodo i bianconeri conducono con 8 lunghezze di vantaggio grazie alla tripla di Johnson (44-52) e a tre minuti dalla fine del terzo periodo Giuri dalla lunetta (fallo di Tomassini) mette a segno il +12 (44-56). La formazione di Boniciolli riprende il pieno controllo del match come avvenuto nella prima frazione di gara e a un minuto e 51 secondi di gioco si ritrova sul +14 grazie a Mobio, che segna e subisce fallo trasformando il conseguente libero (46-60). A 21 secondi dalla sirena l’Apu Udine torna sul +15 con il libero siglato da Nobile (48-63) e allo scadere Tomassini fissa il parziale sul 50-63 a gioco fermo.

Nell’ultimo quarto i bianconeri difendono strenuamente il vantaggio: dopo due minuti la tripla di Italiano ribadisce il +13 (54-67), ma nella parte centrale della frazione Verona prova ad accorciare con Janelidze e Tomassini (59-67). Dopo una fase molto accesa del match, la tripla di Johnson allo scadere dei 24 secondi riporta l’Apu Udine sul +11 (62-73) a un minuto e 55 secondi dalla fine del match. La formazione di Boniciolli resiste fino alla fine conquistando il sesto successo in campionato. Finale 69-77.

TEZENIS VERONA – APU OLD WILD WEST UDINE 69-77 (15-22, 37-36, 50-63)

TEZENIS VERONA: Beghini ne, Greene IV 24, Caroti 4, Colussa ne, Calvi ne, Tomassini 18, Candussi 4, Jones 8, Rosselli 7, Severini, Janelidze 4. All. Andrea Diana.

APU OLD WILD WEST UDINE: Johnson 21 punti, Deangeli 9, Amato 2, Schina ne, Antonutti ne, Mobio 8, Agbara ne, Foulland 12, Giuri 7, Nobile 5, Pellegrino 4, Italiano 9. All. Matteo Boniciolli.

Arbitri: Ursi, Longobucco, Giovannetti.

Uscito per cinque falli: Jones.