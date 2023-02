L'Apu ritrova la vittoria contro la Staff Mantova

Vincere era l’unica cosa che contava alla vigilia e la vittoria è arrivata. Dopo un primo tempo di grande equilibrio, nella seconda parte del match l’Apu Old Wild West Udine è riuscita a superare la Staff Mantova per 73-65, grazie a una prestazione molto convincente da parte di diversi protagonisti.

In particolare, Alessandro Gentile, autore di 20 punti e 8 rimbalzi con una valutazione complessiva di 22 che gli è valsa il titolo di Mvp dell’incontro. Prossimo appuntamento domenica alle 18 al PalaCarrara per il big-match con Giorgio Tesi Group Pistoia (diretta solo su LNP Pass).

Coach Carlo Finetti è costretto a rinunciare ancora a Vittorio Nobile (assente già contro RivieraBanca Rimini e Fortitudo Flats Service Bologna a causa di un problema alla schiena) e a Isaiah Briscoe, inserito nei dodici, ma non ancora al top della condizione. Quintetto inedito schierato dal tecnico senese con Sherrill, Fantoma, Gentile, Gaspardo e Cusin. Comincia meglio la Staff che dopo un minuto di gioco si porta sullo 0-4 con Calzavara e Miles, ma Fantoma e Sherrill dopo tre minuti di gioco rimontano lo svantaggio (6-4). Sul ribaltamento di fronte Veronesi scaglia la prima tripla della serata (6-7) e a metà periodo nuova situazione di parità grazie al primo canestro di Palumbo, appena entrato (12-12). Gaspardo completa l’opera (14-12) e successivamente Esposito e Gentile portano a 5 i punti di vantaggio dei bianconeri (19-14). Gli Stings si avvicinano pericolosamente con Janelidze (19-18). A 24 secondi dalla prima sirena arriva la prima tripla bianconera, grazie a Monaldi (24-20), ma Miles spegne l’entusiasmo dei friulani chiudendo la prima frazione sul 24-23.

I lombardi mantengono il parziale aperto in avvio di secondo quarto con Cortese (tripla) e Miles (24-28). Pellegrino – su assist di Gentile – accorcia (26-28), ma solo a metà periodo i padroni di casa riescono a riportarsi in vantaggio con Gentile, che trasforma entrambi i liberi concessi per fallo di Cortese (30-29). Mantova, però, sfrutta meglio i successivi possessi e a 2 minuti e 43 secondi dall’intervallo lungo è di nuovo avanti di 4 lunghezze con Veronesi (32-36). Un minuto più tardi il gap aumenta con i liberi realizzati da Cortese (fallo di Gentile, 32-38), ma la tripla di Monaldi – su assist di Gentile – consente ai bianconeri di riavvicinarsi (35-38). Miles e Gaspardo (allo scadere) chiudono il primo tempo sul punteggio di 37-40.

Dopo un minuto gioco del terzo quarto Ross realizza dall’area, subendo il fallo di Sherrill (0/1) e riportando i mantovani sul +5 (37-42). L’Old Wild West reagisce subito: 8-0 il parziale inflitto agli ospiti con Gentile, Cusin e Sherrill protagonisti (45-42), ma a metà periodo la tripla dall’angolo di Veronesi consente agli uomini di Nicolas Zanco di riportarsi sul +2 (45-47). Gentile annulla lo svantaggio (47-47) e nei minuti finali i bianconeri ritrovano fiducia e punti. A un minuto e 48 secondi dalla terza sirena Palumbo – su assist di Pellegrino – riporta l’Apu Udine sul +2 (54-52). L’8-0 dei padroni di casa porta la firma di Monaldi, nuovamente a segno dall’arco (57-52), mentre Gentile chiude la frazione sul +7 (59-52).

Il parziale rimane aperto in avvio del quarto periodo con Gentile che tocca quota 20 per il +9 bianconero (61-52). Anche Antonutti si sblocca dopo due minuti e 30 secondi di gioco (63-52). A metà periodo Monaldi colpisce ancora dall’arco (66-55), ma a tre minuti e 27 secondi dalla fine accade un episodio molto discusso: Gentile commette fallo su Cortese (1/2), si lamenta con l’arbitro che lo sanziona con un ulteriore fallo, costringendolo ad abbandonare il campo, essendo il quinto provvedimento. Cortese dalla lunetta fa 1/1 tra le proteste del pubblico (66-57). Gaspardo (su assist di Palumbo) e Monaldi spediscono la Staff Mantova a -13 (70-57). A 20 secondi dalla fine, sul punteggio di 71-63, Iannuzzi commette il quinto fallo su Antonutti ed è costretto a lasciare il campo (2/2, 73-63). Al PalaCarnera finisce 73-65.

APU OLD WILD WEST UDINE – STAFF MANTOVA 73-65 (24-23, 37-40, 59-52)

APU OLD WILD WEST UDINE: Gentile 20 punti, Palumbo 6, Antonutti 6, Gaspardo 6, Cusin 3, Briscoe ne, Fantoma 4, Brescianini ne, Esposito 6, Pellegrino 2, Monaldi 14, Sherrill 6. All. Carlo Finetti.

STAFF MANTOVA: Lo ne, Miles 18 punti, Criconia 3, Iannuzzi 6, Veronesi 12, Janelidze 2, Cortese 13, Ross 4, Calzavara 7, Morgillo. All. Giorgio Valli.

Arbitri: Nuara, Pellicani, Roiaz.

Uscito per cinque falli: Gentile, Iannuzzi.