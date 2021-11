L'Apu sbanca Capo D'Orlando

Sesto successo in campionato per l’Old Wild West che questa sera, nonostante alcune pesanti assenze, è riuscita a conquistare i due punti contro l’Infodrive Capo d’Orlando. I bianconeri si sono imposti per 67-74 al termine di un confronto inizialmente molto complicato e risolto nel momento critico dagli MVP bianconeri Brandon Walters (21 punti, da segnalare il 9/9 nei tiri da due) e da Marco Giuri (20 punti, giunti quasi tutti dopo l’intervallo lungo). Prossimo impegno tra sette giorni al PalaCarnera contro Reale Mutua Torino (prevendita già attiva attraverso il circuito VivaTicket).

In una situazione di assoluta emergenza, senza le ali Michele Antonutti (positivo al Covid) e Nazzareno Italiano (colpito dalla febbre), coach Matteo Boniciolli ritrova Federico Mussini, assente dal campo dallo scorso 14 marzo. Questo, dunque, il quintetto di partenza della formazione bianconera: Cappelletti, Lacey, Ebeling, Esposito e Walters. Ci vuole più di un minuto di gioco per assistere al primo canestro della gara, firmato da King (2-0). A ribaltare subito il risultato ci pensa Lacey, a segno dall’area e ostacolato irregolarmente da Laganà: il numero 55 bianconero completa il gioco da tre punti per il primo vantaggio friulano (2-3). A metà periodo il canestro di Poser riavvicina i padroni di casa (9-10), dopo il +3 firmato da Cappelletti dall’arco (7-10). A 2 minuti e 36 secondi dalla prima sirena, coach Boniciolli inserisce Mussini (assente da esattamente otto mesi) al posto di Esposito. Lo stesso play emiliano subisce fallo da Ellis e dalla lunetta fa 1/2 (10-13). A poco più di un minuto dalla fine del primo periodo Infodrive va a segno con Ellis (12-13) e Vecerina completa la rimonta dalla lunetta (fallo di Mussini, 14-13). Due canestri di King consentono agli uomini di Marco Cardani di arrivare alla seconda frazione con 5 punti di vantaggio (18-13).

Lo stesso numero 55 biancazzurro si ripete in avvio del secondo periodo, portando a 9 i punti di distacco dai friulani (22-13). A interrompere il lungo digiuno dell’Old Wild West ci pensa Walters, a segno dopo due minuti e 32 secondi (22-15), ma sessanta secondi dopo King firma il +10 dei siciliani (26-16). A metà periodo Walters accorcia (28-21), ma King nuovamente non perdona dall’arco (31-21). Walters (31-23) e Cappelletti dalla lunetta (2/2 fallo di Laganà) consentono all’Apu di avvicinarsi al team di casa (31-25). La tripla di Esposito – assist di Giuri – a 3 minuti e 17 secondi riapre ufficialmente il match (32-28). La schiacciata di Mack a un minuto dall’intervallo lungo vale il +7 per l’Orlandina (37-30), ma trenta secondi dopo Giuri riduce nuovamente le distanze (37-32).

In avvio di terzo quarto, l’Old Wild West va subito a segno con Esposito (37-34) e dopo due minuti e 22 secondi di gioco la tripla di Ebeling avvicina ulteriormente gli uomini di Boniciolli (40-38). A metà periodo i bianconeri si ritrovano a -1 grazie al canestro di Lacey (44-43) e un minuto dopo completano la rimonta con Walters (44-45). Lo stesso numero 1 bianconero firma il +3 (46-49) a 2 minuti e 55 secondi dalla fine del periodo. Trenta secondi dopo King fa 0/2 dalla lunetta (fallo di Nobile) e l’Old Wild West ne approfitta subito con Giuri che sigla la tripla del +6 (46-52). Lo stesso play brindisino va a segno anche nei secondi finali: prima trasforma i due liberi concessi per fallo di Vecerina (48-54) e poi realizza dall’area allo scadere per il +8 (48-56).

L’ultima frazione si apre con Giuri ancora protagonista: sua, infatti, la tripla del +11 (48-59) e meno di un minuto dopo l’Old Wild West aumenta il distacco grazie alla schiacciata di Walters (48-61). Dopo tre minuti di gioco l’Orlandina rientra in partita con Ellis che prima trasforma i liberi concessi per fallo di Esposito e poi realizza nuovamente dall’area per il -7 dei padroni di casa (56-63). La formazione di Boniciolli mantiene la giusta lucidità e torna a colpire con Giuri, autore di un’eccezionale seconda parte di gara, e Cappelletti (56-68). La tripla del “solito” Giuri per il +14 (57-71) nei minuti finali chiude di fatto le ostilità. Al PalaFantozzi finisce 65-74.

INFODRIVE CAPO D’ORLANDO – APU OLD WILD WEST UDINE 67-74 (18-13, 37-32, 48-56)

INFODRIVE CAPO D’ORLANDO: Diouf 2 punti, Mack 8, Ellis 18, Bartoli 2, Laganà, Poser 4, Telesca ne, Vecerina 7, Pizzurro ne, Reggiani, Gori ne, King 24. All. Marco Cardani.

APU OLD WILD WEST UDINE: Cappelletti 12 punti, Walters 21, Mussini 1, Pieri ne, Esposito 12, Giuri 20, Nobile, Pellegrino, Lacey 5, Ebeling 3. All. Matteo Boniciolli.

Arbitri: Cappello, Cherisla, Lucotti.

Uscito per cinque falli: Esposito, Diouf.