L'Apu si ferma a Mantova

Dopo una gara all'inseguimento, l'Apu è costretta a cedere per 86-83 sul parquet di Mantova. Partono forte i padroni di casa, che chiudono il primo quarto sul 30-18. Nella seconda frazione, Udine prova a ricucire lo scarto e arriva alla pausa lunga sul 48-40.

Nel terzo quarto ancora Pompea avanti sul 66-59, ma i friulani sono arrivati a un passo dal pareggio sul 60-57. Si arriva così agli ultimi 10 minuti, nei quali Cortese e compagni si rifanno sotto e, a metà frazione, agganciano Mantova sul 76-76. Si apre, quindi, un finale punto a punto ma, negli ultimi secondi di gioco, è la Pompea, trascinata da Lawson (31 punti) e Clarke (20), a gestire meglio le occasioni, riuscendo a conquistare il successo. Miglior realizzatore per Udine TJ Cromer (23 punti), seguito da Cortese (15), Antonutti e Beverly (10).

I COMMENTI. “La partita è stata fortemente condizionata da un nostro agghiacciante inizio, che ha dato un ulteriore iniezione di fiducia a una squadra in palla, che non ne aveva bisogno”, analizza coach Alessandro Ramagli. “Abbiamo sofferto tanto nella nostra area, dove siamo stati troppo molli e remissivi. Siamo rientrati passo passo, grazie alle nostre qualità, ma andare sotto di 20 e riaprire il match poi si paga. Individualmente abbiamo avuto, specie in difesa, giocate di bassa qualità. Se ti esponi così diventa difficile rincorrere... Complimenti a Mantova che ha vinto meritatamente, dopo aver condotto per ampi tratti la gara”, conclude il tecnico.

Gli fa eco il gm Davide Micalich: “Perdere così fa male, ma bisogna riconoscere che loro sono stati avanti per gran parte della partita. Dopo un inaccettabile primo quarto, non abbiamo mai mollato e siamo arrivati a giocarci la gara punto a punto. Alla fine sono stati i dettagli che hanno fatto la differenza. Ovviamente, speriamo di aver imparato la lezione e di non ripetere un avvio simile. Vittoria meritata di Mantova, ma noi andiamo avanti per la nostra strada”.

IL TABELLINO