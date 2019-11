L'Apu si ferma anche a Ravenna

Terza sconfitta consecutiva per l'Apu che, dopo lo stop di Ferrara e quello interno con Casale, non riesce a voltare pagina sull'ostico parquet di Ravenna, nell'anticipo del sabato sera. I friulani tengono aperta fino alla fine la sfida, ma i tanti falli (out per cinque fischi Antonutti, Beverly e Zilli) e i problemi di infermeria non permettono di gestire al meglio gli ultimi minuti, nei quali Udine pecca di lucidità, mentre l'Orasì è più cinica.

I COMMENTI. Il commento del presidente Alessandro Pedone: “Complimenti a Ravenna, squadra con più garra. Questa sera credo di andare controcorrente, dicendo che ho visto una squadra più gagliarda in difesa di domenica scorsa. Purtroppo il metro arbitrale ha influito pesantemente sull’andamento della gara: si badi bene, equamente da tutte e due le parti. È un fatto però che noi ci siamo trovati a giocare gli ultimi fondamentali minuti privi di Antonutti e dei due pivot... l’impresa era titanica. Detto questo abbiamo litigato col canestro con un agghiacciante 4 su 24 da 3 punti, non sono in grado di dire il perché, starà al coach capirlo. Rigettiamoci a capofitto nel recupero degli infortunati, e cerchiamo di allenarci al meglio, con l’umiltà necessaria in questo momento”.

LA CRONACA. E' Antonutti, dopo 2'20'' e tanti errori, a sbloccare il punteggio. Cortese trova la bomba, ma Potts lo imita (3-5). Sul cambio di fronte a segno Amato (3-7, con 6'20'' da giocare). Doppia azione per l'Orasì, con Thomas che realizza schiacciata e tripla (8-7). Ci pensa Cromer a riportare avanti Udine (8-9, quando mancano 4'20''). Potts piazza un'altra tripla, ma Beverly impatta (11-11). Ancora Beverly con canestro e fallo, ma il libero non va (11-13, con 2'30'' da giocare). Marino impatta dalla lunetta; al bel canestro di Beverly replica Potts (15-15). Nel finale c'è ancora spazio per i liberi del friulano Venuto, che manda le squadre al primo riposo sul 17-15.

E' Zilli a far muovere il tabellone, con un libero e un canestro (17-18). Ravenna sbaglia molto, ma Udine non riesce a sfruttare appieno l'occasione. Dopo il canestro di Penna, i padroni di casa si sbloccano - dopo oltre tre minuti - con Treier (19-20). Cromer dalla lunetta fa uno su due, ma poi è Beverly a firmare il 19-23. Thomas trova la tripla del 22-23 (quando restano 4'20''). Antonutti non sbaglia dalla linea della carità, ma sul cambio di fronte Thomas fa altrettanto (24-25). Ravenna si porta in vantaggio con il canestro di Thomas e i due liberi di Potts (28-25), costringendo coach Ramagli a sostituire Antonutti e Cortese gravati da tre falli. Dalla lunetta non sbaglia Beverly, ma sul cambio di fronte realizza anche Treier (30-27). Nel finale a segno Penna e Potts dalla lunga, a cui risponde Cromer, che chiude il secondo quarto sul 33-32.

Antonutti, dalla lunetta e da sotto, suona la carica per i friulani (33-36). Primi punti, dalla linea della carità, per Fabi (33-38). Problemi di falli anche per Beverly e Zilli, già gravati da tre fischi. Antonutti firma il più sette (33-40), costringendo al time out coach Cancellieri. E' Thomas a segnare, dopo oltre tre minuti, per l'Orasì (35-40). Cromer allo scadere dei 24'', ma Thomas risponde (37-42, quando mancano 5'). Treier accorcia le distanze (39-42) e coach Ramagli chiama minuto. Quarto fallo per Zilli, che manda in lunetta Thomas (uno su due); Ravenna riesce a rubare palla e a realizzare canestro e fallo ancora con Thomas (43-42). Un libero per Zilli che rimette il punteggio in parità. Azione da quattro punti di Cromer, che trova canestro, fallo e libero aggiuntivo per il tecnico a Marino (43-47). Thomas firma il 45-47 e quarto fallo per Cortese. Cromer segna il 45-49, mentre sul cambio di fronte arriva il quinto fallo per Zilli, costretto a uscire dal campo; Potts dalla lunetta fa due su due (47-49). Nell'ultimo minuto a segno Thomas e fallo tecnico per Cromer, con Potts che non sbaglia (50-49). Tj trova il canestro del 50-51, che chiude il terzo quarto.

Si riparte da Thomas, ma Antonutti replica subito (52-53). Serie di errori, prima della bomba di Treier, alla quale risponde dalla lunga Fabi (55-56). Treier firma il 57-56, dopo 3' di gioco. Quarto fallo per Antonutti, sostituito da Amato. Doppio tecnico ed espulsione per Cancellieri, che lascia il campo dopo una lunga contestazione. Cromer dalla lunetta non sbaglia (57-58). Il clima nel palazzetto è infuocato e il finale si preannuncia bollente. Amato segna il 57-60; sul cambio di fronte quinto fallo di Beverly, sostituito da Antonutti, che, però, commette anche lui il quinto fallo poco dopo. Ramagli rimanda nella mischia Cortese. Potts trova canestro e fallo e impatta sul 60-60 (con 4'40'' da giocare). Ancora Potts, dall'angolo, va a segno da tre (63-60) e la panchina friulana chiama minuto. Il centro di Marino e la bomba di Potts consentono a Ravenna di portarsi sul 68-60, mentre l'Apu sconta un momento di scarsa lucidità e incassa un parziale di 11-0. Ramagli prova a riaccendere la luce: dopo il time out, Fabi segna una tripla (68-63). Si entra negli ultimi due minuti di gioco. Penna manda in lunetta Treier, che fa uno su due. Venuto commette fallo su Cromer, che non sbaglia (69-65). Penna consegna due liberi a Thomas, che non fallisce (71-65). Nel finale a segno anche Marino, che consegna a Ravenna il successo per 73-65.

IL TABELLINO