L'Apu supera Biella ai supplementari

Secondo successo consecutivo per l’Apu Old Wild West Udine che nel primo match al Carnera del mese di marzo batte l’Edilnol Biella per 101-95 dopo un tempo supplementare. Migliori realizzatori bianconeri Dominique Johnson e Marco Giuri con 20 punti ciascuno.

Senza Andrea Amato e Federico Mussini, coach Matteo Boniciolli schiera nuovamente il quintetto formato da: Giuri, Johnson, Deangeli, Antonutti e Foulland. Comincia meglio dell’Edilnol che in poco più di un minuto si porta sul +4 con Carroll e Miaschi (0-4). Il primo canestro bianconero, invece, porta la firma di Antonutti (2-4). Gli ospiti rimangono comunque avanti e dopo tre minuti e 10 secondi di gioco vanno sul +5 (4-9) grazie ai due liberi trasformati da Carroll (fallo di Deangeli). A metà periodo il vantaggio dei piemontesi si allarga ulteriormente con Miaschi (8-15). A interrompere la striscia degli uomini di Squarcina ci pensa Giuri (11-15), che dà il via alla rimonta bianconera. A 2 minuti e 26 secondi dalla prima sirena Foulland firma, infatti, il primo vantaggio friulano (20-19). A 16 secondi dalla fine del primo quarto, Pellegrino non sbaglia dalla lunetta (fallo di D’Almeida) e sigla il 27-24 con il quale si va alla seconda frazione.

In avvio Nobile realizza il libero del +4 (28-24) e Johnson subisce fallo da Pollone nel tentativo di tiro da 3 e realizza i tre liberi concessi dalla terna per il +7 bianconero (31-24). La formazione biellese reagisce e punto dopo punto annulla il distacco, portandosi sul +1 con Laganà (31-32) dopo quattro minuti di gioco. A metà periodo Giuri dalla lunetta impatta (32-32) e Antonutti firma il +2 (34-32). I rossoblu però non si lasciano intimorire e a 2 minuti dall’intervallo lungo si portano sul +4 ancora con Carroll (38-42). Centottanta secondi dopo Foulland riporta avanti il team di Boniciolli (45-44), ma la tripla di Laganà a 3 secondi dalla seconda sirena mette a segno la tripla del 45-47.

In avvio di terzo periodo l’Apu impatta con Giuri (47-47) e va sul +2 con Nobile che realizza due dei tre liberi a disposizione (49-47, quarto fallo di Hawkins). Dopo tre minuti e 15 secondi di gioco però l’Edilnol supera nuovamente i padroni di casa con D’Almeida (50-52). A metà periodo i piemontesi conducono con 4 lunghezze di vantaggio (54-58) e nel giro di un minuto e mezzo dilagano con Carroll e Miaschi (54-64). La tripla di Johnson a 3 secondi e 10 secondi consente all’Old Wild West di riprendere fiato (57-64), ma Carroll continua a essere una spina della difesa bianconera: suo il tiro del +11 (57-68) a due minuti dalla fine del terzo quarto. A 3 secondi dalla sirena Nobile accorcia (67-70) e in apertura di quarta frazione Giuri sulla sirena sigla la tripla del -3 (67-70). A metà periodo l’Edinol torna a +4 con Laganà (69-73) e un minuto dopo Italiano rimette in partita l’Old Wild West Udine con una bomba (72-73). La rimonta viene completata da Foulland che realizza il 74-75 e subisce il fallo da Laganà, trasformando il libero concesso dagli arbitri (75-73). Biella torna avanti con Laganà e Pollone (75-77) e Antonutti impatta dalla lunetta (fallo di Carroll, 77-77). A un minuto e 40 secondi Miaschi sigla il 77-79 e sessanta secondi dopo la tripla di Nobile riapre nuovamente l’incontro (80-79). A 8 secondi dall’ultima sirena il canestro di Giuri illude tutti (82-79), a tre secondi dopo Carroll centra la terza tripla della serata portando la gara ai supplementari (82-82).

In avvio di supplementare Nobile va a segno (84-82) e dopo due minuti l’Apu conduce di 7 lunghezze grazie a una tripla di Johnson (90-85) e ai liberi trasformati da Antonutti (92-85, fallo di Pollone). La partita non è però finita: a un minuto e 16 secondi dalla quinta sirena Miaschi mette a segno ancora una tripla (95-93). Hawkins poi commette il quinto fallo su Italiano che traduce in punti uno dei liberi a disposizione (96-93). La svolta arriva poi a 32 secondi dalla fine quando Giuri realizza il 98-93 e subisce fallo da Laganà (99-93). Due secondi dopo il numero 21 bianconero è costretto ad abbandonare il campo per il quinto fallo e Nobile chiude il match trasformando dalla lunetta i liberi (fallo di Carroll) per il 101-95 finale.

APU OLD WILD WEST UDINE – EDILNOL BIELLA 101-95 (27-24, 45-47, 64-70, 82-82)

APU OLD WILD WEST UDINE: Johnson 20 punti, Deangeli, Spangaro ne, Schina, Antonutti 18, Mobio, Agbara ne, Foulland 16, Giuri 20, Nobile 15, Pellegrino 2, Italiano 10. All. Matteo Boniciolli.

EDILNOL BIELLA: Berdini, Moretti ne, D’Almeida 6, Bertetti, Laganà 18, Barbante, Miaschi 18, Vincini ne, Pollone 5, Hawkins 7, Carroll 41. All. Iacopo Squarcina.

Arbitri: Gagliardi, Ferretti, Calella.

Usciti per cinque falli: Hawkins e Giuri.



(foto Lodolo)