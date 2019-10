L'Apu supera Forlì per 81-69

Dopo lo stop con Verona, Udine cerca riscatto sul parquet di casa, contro un'avversaria ostica, l'Unieuro Forlì. Missione compiuta per i friulani, che bissano il successo di Supercoppa per 81-69.

LA CRONACA. Gli ospiti partono meglio, portandosi sul 4-9, con Watson, Rush e il bis di Marini, mentre l'Apu, senza Amato, out, fatica contro la difesa forlivese. Beverly realizza la tripla del 7-9; Bruttini allunga sul 7-11, ma Antonutti conquista canestro e fallo (10-11). Anche capitan Cortese fa muovere lo score, con la bomba che porta avanti Udine sul 13-11, subito impattato da Forlì. Il bis di Antonutti riporta avanti i friulani sul 18-13, ma ci pensa Marini ad accorciare sul 18-16 (quando mancano 3'). Beverly realizza un libero, mentre sul cambio di fronte l'Unieuro sfrutta il doppio attacco con Watson (19-18). A segno anche Fabi, appena entrato per Cortese (21-18, quando restano 2' da giocare). Bel canestro sotto le plance per Fabi (23-18). Serie di errori, con il cronometro che scorre: il primo quarto si chiude sul 23-18.

E' Zilli, con un bis, ad aprire le marcature, mentre per l'Unieuro il tabellino si muove grazie a Petrovic e Watson (27-22). A segno TJ Cromer, imitato da Watson, abile a sfruttare una palla persa dai friulani (29-24). Ancora Cromer, dalla lunga, e da sotto le plance, per il più dieci friulano (34-24), che costringe Forlì al time-out, quando sono trascorsi 6'. Si riparte con la tripla di Watson e il centro di Bruttini (34-29), mentre l'Apu litiga con il canestro. Dopo la bomba di Ndoja (34-32), coach Ramagli chiama minuto (quando mancano 4'40''). Di nuovo in campo Antonutti e Beverly, per Fabi e Zilli. Dopo una serie di passaggi a vuoto, è ancora Cromer a segnare, in contropiede, ma Rush lo imita (36-34). Beverly fa uno su due dalla lunetta; poi, su palla rubata, è nuovamente Cromer a far scattare l'applauso del Carnera (39-34). Beverly trova canestro e fallo e riporta i bianconeri sul 42-34, quando manca 1'30''. Forlì da sotto con Bruttini e poi contropiede di Rush (42-38). A 4'' dalla sirena, time out per l'Apu; c'è spazio solo per il tiro di Penna che non va per il 42-38 del secondo quarto.

Dopo la pausa lunga, trascorre un minuto prima che il punteggio si sblocchi, grazie alla schiacciata di Beverly, che replica subito dopo (46-38). E' Giachetti a muovere il tabellone per Forlì, dopo 2'50'' di gioco (46-40). Cromer infiamma il Carnera con la bomba del 49-40. A segno anche il capitano (51-40, quando mancano 6'). Al canestro di Benvenuti, risponde Fabi dalla lunga (54-42). Beverly manda in lunetta Marini, che non sbaglia, ma sul cambio di fronte Udine trova un'altra tripla con Cortese (57-44, a 4'42'' dalla sirena). Dopo il time out coach Ramagli invita il pubblico a farsi sentire. Cortese spedisce ai liberi Ndoja, che fa uno su due. L'Apu si difende bene e incrementa il vantaggio con Nobile e Zilli, prima del centro di Watson (61-50). Dalla lunetta Antonutti fa uno su due. Prima della sirena, c'è spazio per il canestro di Benvenuti, che manda all'ultimo riposo sul 62-52.

E' Forlì, dopo oltre due minuti, a far muovere il tabellone, con i liberi di Bruttini, ma anche Cromer si sblocca (64-54). Al canestro, sempre di Bruttini, risponde Fabi mantenendo invariato il distacco (66-56). L'Unieuro si riporta sotto con un libero di Bruttini e un canestro di Rush (66-59), costringendo Ramagli a chiamare minuto (con 5'39'' da giocare). Ci pensa Cromer a riportare a segno l'Apu, imitato ancora da Bruttini (69-61). Il capitano trova un canestro non facile per il 71-61, a 3'40''. Watson fa due su due dalla linea della carità, ma Cromer riporta subito il punteggio sul 73-63. Fabi manda in lunetta Bruttini, che non sbaglia (73-65). Fallo tecnico (il secondo) per la panchina di Forlì ed espulsione di Dell'Agnello; Cromer che segna il 74-65. Al centro di Ndoja, risponde Cromer dalla lunetta (76-67, con un minuto da giocare). Schiacciata di Beverly e tripla di Penna per la vittoria udinese per 81-69.

IL TABELLINO