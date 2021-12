L'Apu torna al successo contro Mantova

Quarto successo al PalaCarnera per l’Apu Old Wild West Udine che questa sera ha superato Staff Mantova nel decimo turno del Girone Verde di Serie A2 2021-2022. Risultato che, escluso i primissimi secondi, non è mai stato in discussione e sul quale ha pesato l’ottima prestazione di Brandon Walters, autore di 12 punti (come Alessandro Cappelletti) e autentico fuoriclasse sotto canestro. Davanti a un pubblico calorosissimo, i bianconeri, dunque, hanno raggiunto quota 14, in attesa del recupero con Reale Mutua Torino in programma al Carnera giovedì 23 dicembre alle 19.30. Prossimo impegno sabato alle 20.30 a Milano contro Urania (diretta su LNP Pass).

Ancora senza capitan Michele Antonutti, il cui rientro in campo è rimandato al 2022, coach Matteo Boniciolli schiera dal primo minuto: Cappelletti, Lacey, Ebeling, Italiano e Walters. Proprio il centro Usa sblocca l’incontro dopo un minuto di gioco su assist di Cappelletti (2-0) e 39 secondi dopo Cortese va a segno dall’angolo per il primo vantaggio ospite (2-3). A metà periodo la Staff si porta sul +4 grazie alla tripla di Mastellari (7-11), ma Pellegrino è bravo ad accorciare nel giro di pochi secondi (9-11). A 3 minuti e 10 secondi dalla prima sirena Laganà ribadisce il distacco (11-15), ma nei minuti finali l’Apu rimonta lo svantaggio grazie alle triple di Lacey e Giuri (17-15). Lo stesso play brindisino va poi a segno dalla lunetta (1/2, fallo di Cortese) per il +3 friulano (18-15). Il canestro di Spizzichini a un minuto dalla fine del primo periodo fissa il parziale sul 20-19.

La seconda frazione si apre con la tripla di Saladini che riporta avanti gli uomini di Gennaro Di Carlo (20-22). Mussini, di nuovo in campo al Carnera dopo sei mesi dall’infortunio, pareggia subito i conti (22-22), così come Walters due minuti frena l’entusiasmo ospite della tripla di Thompson (25-25). Cappelletti con una giocata in reverse riporta avanti i bianconeri (27-25) e Lacey a metà periodo regala il massimo vantaggio ai padroni di casa (29-25). Italiano combatte in area e conquista un altro canestro pesante per il +6 bianconero (31-25). Nel finale di periodo l’Old Wild West prova a dare una svolta all’incontro: Lacey firma il +9 (35-26) e a un minuto e 22 secondi dall’intervallo lungo Italiano firma la tripla del +12 (38-26). Walters allunga ulteriormente raggiungendo la doppia cifra chiudendo il primo tempo sul punteggio di 40-26.

Dopo due minuti piuttosto avari sotto il profilo delle realizzazioni, l’Old Wild West prende definitivamente il largo: il canestro di Cappelletti vale il +16 (44-28). A metà periodo Mussini va a segno dall’angolo per il +18 (51-33) e un minuto più tardi Pellegrino non sbaglia da sotto canestro (53-33). Il massimo vantaggio dell’incontro porta la firma di Mussini che dalla lunetta fa 1/2 (fallo di Mastellari) per il +21 dell’Apu (54-33). Partita finita, non per Mantova che negli ultimi due minuti dimezza le distanze con Cortese, Iannuzzi e Thompson (54-41).

Si va all’ultimo periodo sul punteggio di 57-43. Dopo qualche tentennamento “indolore” nella precedente frazione, la formazione di Boniciolli mette il sigillo alla vittoria finale a 6 minuti dalla fine del match quando Cappelletti va a segno dall’area e trasforma il libero concesso per il fallo di Saladini (67-47). Si arriva così al finale per 69-57.

APU OLD WILD WEST UDINE – STAFF MANTOVA 69-57 (20-19, 40-26, 57-43)

APU OLD WILD WEST UDINE: Cappelletti 12 punti, Walters 12, Mussini 6, Pieri ne, Esposito 1, Giuri 9, Nobile, Pellegrino 9, Italiano 11, Azzano ne, Lacey 7, Ebeling 2. All. Matteo Boniciolli.

STAFF MANTOVA: Lo ne, Iannuzzi 11, Mastellari 3, Stojanovic ne, Saladini 4, Cortese 14, Laganà 6, Basso, Spizzichini 2, Thompson 17. All. Gennaro di Carlo.

Arbitri: Catani, Di Toro, Grazia.

Uscito per cinque falli: nessuno.