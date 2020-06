L'Apu torna in palestra

Ricomincerà domani mattina sul parquet del PalaBenedetti di via Marangoni a Udine la preparazione dell’Apu Old Wild West, sotto la direzione dello staff tecnico guidato da coach Matteo Boniciolli, dal senior assistant coach Alberto Martelossi e dal preparatore atletico Luigino Sepulcri. Oltre ai bianconeri Michele Antonutti, Vittorio Nobile e Antonio Amato, agli allenamenti parteciperanno anche Francesco Pellegrino (ex Apu e reduce da un’esperienza in A1 con la maglia della Reyer Venezia), Marco Maganza (nell’ultimo campionato impegnato con Eurobasket Roma), Nazzareno Italiano (nell’ultima stagione in forza all’Allianz Pazienza Cestistica San Severo) ed Emanuele Trapani (che ha militato negli ultimi due anni all’Amadori Tigers Cesena).

In settimana si uniranno anche alcuni ragazzi del settore giovanile quali Daniel Ohenhen, Luigi Cautiero, Riccardo Visintini, Matteo Minisini, Stefano Monticelli e altri potrebbero aggiungersi in seguito.

Mercoledì, poi, alle 12.30 sotto la Loggia del Lionello si terrà un saluto tra l’Apu Old Wild West - rappresentata dal Direttore dell’Area Tecnica Martelossi, da coach Boniciolli, dal capitano Michele Antonutti e dall’altro “friulano doc” Vittorio Nobile - e l’assessore allo Sport del Comune di Udine Antonio Falcone.