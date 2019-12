L'Apu va ko con Piacenza

Brutta sconfitta per l'Apu che, davanti al pubblico del Carnera, si ferma sul 73-83 contro Piacenza, al termine di una prestazione decisamente opaca, nella quale, come più volte è capitato in questa stagione, i friulani hanno commesso molti errori, in fase offensiva e difensiva. Dopo aver chiuso il primo quarto sul 22-20, nella seconda frazione tantissimi sbagli su entrambi i fronti portano a chiudere lo score sul 28-30 del riposo lungo. La musica non cambia nella seconda metà di gara, con Piacenza che chiude avanti anche il terzo quarto (45-50) e poi allunga nel finale, espugnando il fortino friulano.

La rabbia per la prova udinese è netta nelle parole del presidente Alessandro Pedone: “Ho visto una prestazione pessima, una partita ignobile. Ed è difficile trovare un responsabile perchè tutti, nessuno escluso, hanno giocato malissimo. Non so da che parte cominciare a descrivere tutto il mio scoramento per una squadra che dimostra mancanza assoluta di palle. Non ci sono alibi di condizione o acciacchi che tengano. Lascerò qualche giorno ai giocatori per fare un esame di coscienza, perchè non è questo il modo di scendere in campo, specie davanti al nostro pubblico. Assieme allo staff tecnico dovranno analizzare quali siano le cause di questa situazione. Per la quale attendo risposte”, conclude il numero uno bianconero.

