L'Asd Dgm giocherà in serie B

Asd Pallacanestro Dgm Campoformido e Valsesia basket comunicano "con reciproca soddisfazione di avere definito la cessione del titolo di serie B". Al riguardo Dgm, la società fondata nel 2000 da Davide Micalich e Guido Mariuzza che, negli anni, ha organizzato 11 finali nazionali giovanili, due campionati europei e svariate manifestazione cestistiche, e Valsesia basket tengono a evidenziare come "la trattativa sia stata improntata alla correttezza e alla disponibilità reciproca. Dgm ringrazia Valsesia basket per la correttezza e appunto la disponibilità dimostrate nel corso della trattativa e alla società piemontese va un grosso in bocca al lupo per un futuro cestistico ancora ricco di tante soddisfazioni", si legge nella nota.

"Conclusa l'acquisizione del titolo sportivo, adesso Dgm procederà passo dopo passo a lavorare alacremente in vista di un'avventura che si preannuncia fin d'ora entusiasmante e coinvolgente. Non appena i tempi saranno maturi, sarà premura della società friulana convocare una conferenza stampa in cui saranno spiegati progetti e prospettive di questa sfida. Una sfida - si legge ancora - che è stata colta al volo non appena si è prospettata, che regalerà ulteriori opportunità a tutto il territorio e ancora tanta pallacanestro al grande mondo della palla a spicchi del Friuli Venezia Giulia".