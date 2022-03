L'Atletica Gorizia manifesta davanti al Municipio

L’Atletica Gorizia rompe il silenzio, manifestando con i propri atleti davanti al Comune. L'appuntamento è per lunedì 14 marzo alle 15.30 quando tesserati, tecnici e genitori protesteranno per il mancato avvio dei lavori al campo sportivo. "Dopo quattro anni di iter per raggiungere un accordo", fanno sapere dall'associazione sportiva, "non abbiamo né risposte né date certe sull’inizio dei lavori, pronosticati per la primavera. Sembra, infatti, che il progetto di rifacimento della pista e delle pedane, da 800 mila euro, sia ancora da affidare a una ditta che possieda i materiali utili".

Gli atleti e non solo si ritroveranno davanti al Municipio per svolgere uno stretching simbolico, in segno di protesta, con la speranza di ottenere risposte e 'smuovere le acque', confermando di essere disponibili a un confronto con il Sindaco Ziberna e con l’assessore allo sport Ceretta.