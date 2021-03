L'Ecomaratona del Collio/Brda slitta al 2022

"Nel rispetto di tutte le persone e le associazioni che contribuiscono all’organizzazione dell’Ecomaratona del CollioBrda, il consiglio direttivo dell’Asd Maratona delle Città del Vino (promotrice dell’evento) ha deciso di rinviare al 2022 anche l’appuntamento fissato per il 2 maggio (dopo aver già annullato l’edizione del 2020)" ha affermato Manlio Balloch, presidente dell’Associazione. "Il perdurare della pandemia non ci consente di operare in completa sicurezza: dobbiamo pensare alla tutela di tutti coloro che credono in questo progetto".

Non è stata una decisione semplice per i membri del direttivo dell’Asd Maratona delle Città del Vino: dopo aver rinunciato all’edizione 2020, si trovano ora nelle condizioni di dover desistere anche quest’anno, nonostante il programma pronto da mesi e i corridori ansiosi di prepararsi al “Via”.

L’ottava edizione dell’Ecomaratona è infatti definita sulla carta già da tempo: i percorsi (competitivi e non) che si snodano fra le colline del Collio friulano e della Brda slovena sono già tracciati, le numerose attività collaterali sono pianificate, molti atleti hanno già effettuato l’iscrizione e i cormonesi sono in attesa che questo pacifico fiume in piena di persone animi le strade della loro città.

"Pensare a un’edizione in qualche modo “ridotta” andrebbe a scontrarsi con due caratteristiche fondamentali che hanno fin da subito alimentato lo spirito di questa manifestazione, che la rendono unica e che verrebbero penalizzate: la promozione turistica del nostro territorio e la dimensione transfrontaliera dei percorsi. Limitare tutto questo mortificherebbe il lavoro svolto in questi dieci anni", ha aggiunto Balloch.

"Nel 2019, i partecipanti ai trail competitivi furono quasi 600. L’anno scorso, quando il 10 marzo decidemmo di rinviare l’Ecomaratona, si erano già iscritte quasi 500 persone provenienti da 32 province che avevano di fatto già effettuato 80 prenotazioni alberghiere: sono numeri importanti che desideriamo raggiungere nuovamente quando la situazione sanitaria lo consentirà e saremo tutti più tranquilli. Ci auguriamo tutti di ritrovarci assieme in piazza XXIV Maggio a Cormons nella primavera 2022".