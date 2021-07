L'Esa Summer Camp entra nel vivo con Alessandro Zanni

L'Esa Summer Camp entra nel vivo. L'appuntamento udinese dedicato alla preparazione fisica pre-campionato, al benessere e alla prevenzione è pensato per migliorare le performance sportive di ogni Club e società attraverso un percorso multidisciplinare. Obiettivi? La prevenzione degli infortuni e l’aumento reale delle capacità fisiche e atletiche. Dopo l'anno travagliato e discontinuo vissuto dai ragazzi, questi aspetti devono necessariamente essere presi in considerazione da un Club che mira ad arrivare pronto all'imminente stagione sportiva 2021/2022.

In questo contesto, uno dei padrini dell'evento è il centenario in maglia Italrugby e attuale preparatore atletico della Benetton Rugby Treviso, Alessandro Zanni. L'abbiamo, così, raggiunto per farci raccontare da lui perché abbia scelto di affiancare l'Elite Sport Academy e supportarla in questo camp.

“Supportare chi fa sport in maniera seria e professionale è, senza ombra di dubbio, un piacere per me. In più buona parte dei ragazzi che compongono l'Elite Sport Academy li conosco di persona, per cui è sicuramente un valore aggiunto”, spiega Zanni. “Penso che l'idea di questo appuntamento estivo sia un qualcosa di estremamente performante, tanto per i singoli, quanto per le società. L'Esa in questo appuntamento cercherà di valorizzare un po' tutto quello che riguarda la preparazione, dalla prevenzione verso gli infortuni, fino al lavoro specifico per il miglioramento della condizione atletica”.

“Quindi un programma che mette al centro l'atleta e ne sviluppa e supporta la crescita sportiva nella sua essenza. Il mio ruolo? Io cercherò di mettermi a disposizione e portare la mia esperienza di sportivo. L'Esa, del resto, ha le capacità per supportare tutti gli iscritti di questo interessante camp multidisciplinare".