L'Itas Ceccarelli Group conferma Sara Cortella

L'Itas Ceccarelli Group Libertas Martignacco annuncia la conferma della schiacciatrice Sara Cortella.

"Per me è stata una bella sorpresa ed è questo il motivo principale per cui abbiamo deciso di confermarla", spiega coach Marco Gazzotti. "Nella prima fase della scorsa stagione, complice pure l’infortunio subìto da capitan Pascucci, ha avuto le sue belle occasioni per mettersi in mostra e le ha sfruttate bene. Poi, nella seconda parte, ha avuto un problema fisico che l’ha tenuta fuori per un po’ di tempo e ha dovuto ricominciare la preparazione quasi daccapo".

"Cortella ha un ottimo carattere, è ben voluta da tutti ed è una spugna nel recepire direttive e consigli. Ha voglia di lavorare, stare in palestra per migliorare e io amo particolarmente giocatrici di questo tipo. Credo che quest’anno possa fare il salto di qualità per affermarsi e diventare più solida in tutti i fondamentali", conclude Gazzotti.