l'Itas Ceccarelli Group espugna Modica

Esordio vincente per l’Itas Ceccarelli Group Martignacco che passa 0-3 (24-26, 24-26, 25-27) a Modica e, dunque, comincia col piede giusto il girone B di serie A2 femminile di volley dimostrando carattere oltre a buoni spunti al termine di un match risolto sempre ai vantaggi.

Coach Gazzotti in avvio sceglie il sestetto composto da Carraro in regia, Rossetto opposta, Mazzoleni e Modestino al centro, capitan Pascucci e Milana in banda, Barbagallo libero. Nel primo set, dopo essere finita sotto sul 17-14, è Katja Eckl a portare avanti l’Itas Ceccarelli Group sul 17-18 e a cambiare l’inerzia. Le modicane risalgono la corrente sul 24 pari, ma prima Pascucci, poi un muro di Carraro firmano lo 0-1.

Nel secondo parziale, Modica di nuovo prova a dare uno scossone andando a +3 sul 7-4, 12-9 e 13-10. Eckl ci rimette lo zampino (13-14), poi Pascucci dà alle friulane il +3 (14-17) così come Milana (19-22). Le siciliane pareggiano ancora (24-24) dimostrando di non mollare mai tanto facilmente dopo essere finite sotto sul 20-24, però nulla possono quando Mazzoleni e Pascucci mettono a terra i punti decisivi per lo 0-2.

Nel terzo set, Modica conduce le danze fino sul 16-14. Il primo ace di squadra, dipinto da Eckl, consegna la parità (16-16). L’equilibrio, nonostante l’Itas Ceccarelli si fosse fiondata sul 21-24 grazie a Cortella e alla solita Eckl, viene spezzato da alcuni errori casalinghi. Così Martignacco festeggia i primi tre punti stagionali.

Il tabellino della Libertas: Eckl 7, Carraro 1, Modestino 2, Ghibaudo, Milana 13, Rossetto 6, Cortella 2, Pascucci 9, Mazzoleni 5, Barbagallo, Zorzetto, Tellone.

"Brave ragazze, ci avete fatto divertire e soffrire. Cominciare col piede giusto è sempre importante, a maggiore ragione in trasferta. È stata una partita combattuta e siamo felici di questi primi tre punti stagionali strappati con voglia e bravura. La squadra è molto giovane, deve continuare a lavorare e crescere settimana dopo settimana. Ora, testa al derby di domenica prossima a Cividale e concentrazione al massimo. Speriamo che numerosi appassionati accorrano al PalaGesteco per una festa del volley regionale in occasione della riapertura al 60% dei palazzetti", commenta il presidente Fulvio Bulfoni.

La prevendita per il derby di domenica prossima, alle 17, a Cividale contro Talmassons è già attiva su Vivaticket (https://www.vivaticket.com/it/biglietto/itas-ceccarelli-group-martignacco-talmassons/166044) e nelle ricevitorie dislocate sul territorio come La Zebretta a Martignacco. La Libertas, ai gruppi (squadra, amici, appassionati, ecc) composti da 11 persone, riserva la promo speciale di 55 euro in totale prenotandosi scrivendo un’email a ufficiostampa@libertasmartignacco.it entro mercoledì.