L'Itas Ceccarelli Group ferma Catania

Obiettivo centrato per l’Itas Ceccarelli Group Martignacco che supera 3-0 (25-18, 25-22, 25-20) la Pallavolo Sicilia Catania nella sesta d’andata del girone B di serie A2 femminile e chiude il trittico di partite in una settimana con la bellezza di sette punti all’attivo.

In avvio coach Marco Gazzotti sceglie Carraro in regia, Rossetto opposto, Modestino e Mazzoleni al centro, Milana e Cortella in banda, Barbagallo libero. L’Itas Ceccarelli Group approccia bene il match e il divario venutosi a creare già sul 9-6 e sul 10-7 consente alle friulane di amministrare le danze. La Libertas allunga sul 20-13 e va sull’1-0 grazie al 25-18 del primo set.

Il secondo parziale è molto combattuto e l’Itas Ceccarelli Group riesce per due volte a girare l’andazzo come un calzino. Catania mette le due mani sul manubrio da subito (2-5) e resta avanti fino sul 14-15 dopo avere toccato anche il +5 (5-10). Sono Rossetto e Milana a mettere la freccia per la Libertas: 19-15. Non è finita. Catania produce un break di 0-6, mentre capitan Pascucci entra per un attimo al posto di Milana, e torna in vantaggio: 19-20. Ci pensano, allora, Carraro e Mazzoleni a dare il 2-0 all’Itas Ceccarelli Group che vince 25-22 questo set.

Nel terzo e ultimo parziale il copione è piuttosto similare al primo. L’Itas Ceccarelli Group scatta bene dai blocchi di partenza (4-0) e Cortella scava ancora di più il solco con alcuni aces: 7-2. Catania non ci sta e prova a tornare sotto (14-13) prima di vedersi affibbiato un cartellino giallo (16-13) che di fatto interrompe sul nascere il tentativo di sorpasso. Le friulane vincono 25-20 il set e festeggiano il rotondo 3-0.

Il tabellino friulano: Carraro 1, Mazzoleni 8, Cortella 13, Rossetto 12, Milana 14, Modestino 12.

Nel prossimo turno, domenica alle 17, l’Itas Ceccarelli Group giocherà a Vicenza.