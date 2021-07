L'Itas Ceccarelli Group ha la sua straniera

L'Itas Ceccarelli Group Martignacco cala l’asso e comunica di avere raggiunto un accordo con la schiacciatrice statunitense Giovanna Milana (classe 1998, altezza 188 cm). Sarà, dunque, l’atleta di chiare origini italiane, uscita dalla Baylor University (Waco, Texas) nel 2020, la punta di diamante della Libertas 2021-2022.

“Gia” Milana si è messa in luce a Baylor venendo inserita per due volte nel top team del Big 12 e ha cominciato la sua carriera professionistica nella serie A francese con la maglia di Pays d’Aix Venelles. Attualmente, Milana sta concludendo la stagione a Portorico con la formazione del San Juaneras de la Capital e sbarcherà in Friuli ad agosto subito dopo l’inizio della preparazione precampionato. Milana, dunque, sarà la quinta giocatrice straniera nella storia della Libertas Martignacco e l’auspicio è quello che possa ripercorrere le orme della sua connazionale, Ebony Nwanebu, che ha lasciato un grande ricordo nel sodalizio presieduto da Fulvio Bulfoni.

"Quest’anno, rispetto al passato, ho deciso di puntare su una straniera in posto “4” per dare la possibilità a Rossetto di esprimersi da opposta. Milana rispecchia le caratteristiche che volevo: dinamica, determinata, molto tecnica e giocatrice di palla spinta. Quando è stata contattata, “Gia” ha dimostrato grande contentezza vuoi forse pure per le origini italiane. Ha rinunciato a situazioni economiche più vantaggiose per venire da noi, ci darà una grossa mano. Sono certo che ci contagerà con la sua simpatia", spiega coach Marco Gazzotti.