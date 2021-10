L'Itas Ceccarelli Group s'impone sul Club Italia

La notte di Halloween consegna un dolcetto all’Itas Ceccarelli Group Martignacco che, nella quarta d’andata del girone B di A2 femminile, supera 3-0 (25-17, 29-27, 25-19) il Club Italia Crai.

Nel giorno del ritorno in via San Biagio, davanti a 150 spettatori, la truppa di coach Marco Gazzotti – che parte con Carraro in regia, Modestino e Mazzoleni al centro, Cortella e Milana in banda, Rossetto opposta, Barbagallo libero e capitan Pascucci in panchina per onore di firma – soffre nel solo secondo set. Nel primo parziale, infatti, dopo essere salita sull’8-3 e sul 13-6, la Libertas amministra il vantaggio fino in fondo. Nel secondo set, come detto, l’Itas Ceccarelli Group deve sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio. Sono brave, le azzurrine, a non mollare mai e ad acciuffare la parità in un sacco di occasioni (a quota 22, 24, 25 e 26), ma non riescono a produrre la zampata vincente in occasione del set point sul 26-27. Infine, nell’ultimo parziale, un’altra partenza lanciata delle friulane (17-12) consente loro di chiudere sul 3-0.

Il tabellino dell’Itas Ceccarelli Group: Modestino 5, Milana 6, Rossetto 17, Cortella 5, Mazzoleni 9, Eckl 6, Carraro 5.

Mercoledì, alle 20.30, nel turno infrasettimanale la Itas Ceccarelli Group giocherà a Mondovì. La Libertas tornerà in casa domenica, alle 16, contro Catania: la prevendita sul circuito Vivaticket scatterà nella giornata di domani (lunedì).