L'Itas Città Fiera attende Cutrofiano

Secondo impegno casalingo consecutivo per l’Itas Città Fiera Libertas Martignacco che domenica 27, alle 17, ospiterà Cutrofiano nella quarta d’andata di A2 femminile: diretta streaming su www.fvgsportchannel.com.

"Cutrofiano è una buona squadra – spiega Roberta Carraro (nella foto Lodolo) – composta da atlete che hanno già giocato sia in A1 che in A2. Per quanto sia prematuro affermarlo, sarà uno scontro diretto perché abbiamo entrambe 4 punti in classifica. Il successo contro Olbia ci ha consentito di aumentare la fiducia nei nostri mezzi e ha alzato senza dubbio il morale del nostro gruppo. Pertanto, domenica cercheremo di disputare una buona gara e soprattutto fare bottino pieno. Ogni partita non ammette cali di tensione. Siamo concentrate su Cutrofiano, solo a match finito cominceremo a pensare al derby di Halloween".