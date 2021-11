L'Unione Nuoto Friuli si aggiudica la gestione della piscina di Cividale

Sarà l’Unione Nuoto Friuli (UNF), storica società sportiva udinese e scuola nuoto federale, a gestire dal 2022 la piscina comunale di Cividale del Friuli. L’assegnazione dell’incarico, avvenuta tramite procedura di gara, segna un nuovo importante traguardo per la società friulana, da oltre quarant’anni impegnata nel settore natatorio ludico e agonistico della provincia e dal 2015 alla guida dell’impianto SWIM di Villa Primavera a Campoformido.

“Siamo felici e davvero entusiasti per l’inizio di questa nuova sfida. L’acquisizione dell’impianto di Cividale del Friuli rappresenta uno degli obiettivi a breve termine più importanti che, come società sportiva, ci eravamo posti e ci consentirà di esportare il modello di gestione e di proposta sportiva UNF al di fuori dell’ambito udinese. Questo è il risultato di anni di intenso lavoro e di appassionata dedizione, e conferma la forza di un gruppo che, nonostante gli ostacoli imprevisti (mi riferisco all’emergenza pandemica Covid che ci ha tenuto bloccati per oltre otto mesi), sa continuare a crescere e costruire”, commenta il presidente dell’Unione Nuoto Friuli, Maurizio Vidus. “A Cividale collaboreremo a stretto contatto con l’amministrazione locale, e tutte le società sportive che a vario titolo operano nell’ambito delle Valli del Natisone, riattivando un impianto dalle grandi potenzialità, che oramai da più di un anno era inutilizzato”.

L’impianto sarà aperto al pubblico tutto l’anno. Il progetto targato UNF prevede la valorizzazione delle vasche dell’impianto di Cividale e l’ampliamento dell’offerta sportiva: scuole nuoto, nuoto libero, acquafitness, acqua-baby, nuoto per gestanti, nuoto per salvamento, rieducazione funzionale, apnea, pallanuoto, nuoto sincronizzato, nuoto pinnato e attività in acqua rivolte ad utenti con disabilità. Attenzione particolare verrà inoltre dedicata fin da subito alla zona esterna, con la rimessa in funzione della vasca principale e della vasca idromassaggio, il ripristino dell’area verde con il campo da beach volley e i chioschi attrezzati. Obiettivo: restituire un punto di riferimento per lo svago e l’attività motoria durante i mesi estivi all’intera comunità cividalese, i paesi limitrofi della città ducale e alla comunità delle Valli del Natisone. L’Unione Nuoto Friuli, da subito a stretto contatto con l’amministrazione comunale di Cividale, inizierà a breve i lavori per la riattivazione e l’avviamento dell’impianto che, escludendo problematiche di natura tecnica, potrà essere riaperto già a gennaio 2022.

L’Unione Nuoto Friuli (UNF) nasce nel 1980 a Udine dalla fusione di due realtà sportive già esistenti (la Rari Nantes e l’Udinese Nuoto) ed è oggi attiva a livello provinciale nella promozione sportiva di attività in acqua, diffondendone la pratica a qualsiasi livello. Le scuole nuoto UNF, vero fiore all’occhiello della società sportiva, coinvolgono settimanalmente, nell’impianto “Swim” di Villa Primavera a Campoformido, oltre 1500 fra bambini e ragazzi, circa 500 utenti del nuoto libero e 300 iscritti ai corsi di acquafitness e rieducazione funzionale. Da anni la società svolge attività riconosciute da CONI e CIP, rivolte a persone con disabilità fisica e intellettivo relazionale, accogliendo circa 60 ragazzi da tutta la provincia. www.unionenuotofriuli.it