La 24ore di Buttrio non si corre.... ma la solidaretà scalda i motori

L’emergenza Coronavirus ha infilato i bastoni fra le ruote anche alla 24Ore di Buttrio. “Allo stato attuale”, spiegano gli organizzatori, “non c'è modo di disputare la nostra manifestazione in un contesto adeguato alla salute e alla sicurezza dei partecipanti e di tutte le persone coinvolte”.

Il locale gruppo Alpini, che organizza il fine settimana all'insegna dello sport assieme al Podismo Buttrio e alle locali associazioni Bocciofila e Baseball, però, non si arrende. “Abbiamo perso una battaglia”, ha chiosato il Capogruppo delle penne nere, Michele De Luca, “ma le altre vanno ancora combattute! Siamo alpini e, nei momenti di difficoltà, di necessità e di emergenza, rispondiamo sempre presente. Come? Rimodulando l’evento per adattarlo alla situazione attuale, senza abbandonare l’obiettivo primario, che è la solidarietà nei confronti di un'Azienda sanitaria del Fvg, risultato che, oggi più che mai, è di immane importanza. Quindi, con rammarico abbiamo deciso di sospendere la fase principale, il weekend sportivo, ma l'evento benefico va avanti”.

L’edizione 2020 punta a sostenere il Distretto Sanitario di Cividale del Friuli con il dono di una Suzuki Swift Hibrid per il Servizio infermieristico e di riabilitazione domiciliare; si rivolge alle persone che, per malattie acute o croniche, non sono in grado di raggiungere le sedi ambulatoriali o che, una volta dimesse dalle strutture ospedaliere, hanno ancora bisogno di cura, assistenza o riabilitazione.

L’assistenza domiciliare ha proprio questo obiettivo: garantire con professionalità e umanità al paziente e ai familiari le cure sanitarie in casa, con un’opera sinergica tra ospedale e territorio finalizzata al miglioramento della qualità di vita.

“Abbiamo inoltrato la proposta formale di donazione all'AsuFc che ha accettato con entusiasmo”. Alla notizia dell'anticipo, per quanto possibile, della donazione, la dottoressa Anna Paola Agnoletto, direttore del Distretto sanitario di Cividale, ha confermato che “la vettura sarà utilissima, specialmente in questa fase di particolare complessità per il nostro sistema sanitario, e sarà subito messa a disposizione del personale del territorio”.

“La vettura – spiegano ancora gli alpini - è in arrivo tramite la concessionaria Osso Auto di Udine. Appena sarà possibile la consegneremo al responsabile del parco mezzi del dipartimento ospedaliero. L’accurata gestione delle edizioni precedenti da parte del Gruppo e la fiducia rinnovata da parte di chi ci ha sostenuto in questi 15 anni, ci permette di raggiungere l’obiettivo prefissato”.

“Ai nostri sostenitori va tutto il nostro plauso. In un momento così delicato, con grande senso di responsabilità e fiducia, hanno deciso di rimanere al nostro fianco e supportarci, dimostrando l’importanza della solidarietà targata 24Ore. Pari tributo spetta a tutte quelle Associazioni che, collaborando con noi, si stanno muovendo parallelamente per lo stesso fine tramite le proprie iniziative, alcune già in corso, altre programmate nei prossimi mesi. Tutti uniti per la solidarietà. Queste sono battaglie già vinte!”, proseguono dall'Ana di Buttrio. “E non appena il Covid-19 sarà superato, gli alpini organizzeranno senza dubbio una cerimonia ufficiale di consegna del dono, in pompa magna, con un memorabile rinfresco. Nel frattempo vedremo circolare la Swift targata 24Ore di Buttrio nelle strade del Distretto Sanitario del Cividalese”.