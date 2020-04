La Barcolana lancia i corsi di vela online

Dopo un primo test svolto a metà aprile l’Accademia Barcolana di Mare e Vela è pronta a mollare gli ormeggi per un progetto di lungo periodo che integra i corsi e le esperienze in mare con una piattaforma online. Nata con l’obiettivo di creare un nuovo format di scuola vela per adulti, l’Accademia Barcolana passa alla propria fase due, che punta a integrare il tradizionale format con lezioni online e approfondimenti tecnici.

“L’Accademia Barcolana ha un approccio innovativo, agile e di qualità: è questo che ci riconoscono negli anni i nostri iscritti. Oggi siamo pronti a evolvere il modello”, spiega il presidente della Società Velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz.

Dal 2 maggio iniziano i corsi online: il primo riguarda la classe J70, una delle più tecniche e numerose classi monotipo in Italia. “Il format che proponiamo è tecnico, eloquente, autorevole: questo è il nostro stile, anche in una dimensione internazionale”, commenta Gialuz.

A spiegare tutti i segreti di conduzione e fine tuning del J70 sarà il tre volte campione europeo Michele Paoletti, assieme al “super corinthian” Gianfranco Noè. “Puntiamo al meglio, al valore degli atleti ma anche alla capacità di spiegare ed essere empatici”.

Iscrizioni su: www.barcolana.it/AccademiaBarcolana