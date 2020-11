La burocrazia ferma Dominique Johnson

A causa di un ritardo nell’invio del nulla osta da parte della Fiba alla Fip necessario per il tesseramento di Dominique Johnson, l’Apu comunica che l’atleta non potrà scendere in campo nella sfida odierna di Supercoppa contro Unieuro Forlì.

Secondo quanto previsto dal regolamento, infatti, il tesseramento degli atleti deve essere valido almeno 48 ore prima dell’incontro. Udine ci tiene a precisare "che l’invio di tutta la documentazione richiesta era stato effettuato nei tempi e nei modi previsti dalla norma. Il nulla osta, però, è giunto soltanto nel pomeriggio di mercoledì, esattamente alle 15.44, quando il limite previsto era alle 12. Nulla Apu avrebbe potuto fare per far sì che l’inoltro avvenisse nei tempi previsti, essendo totalmente estranea al rapporto tra le Federazioni. Il paradosso sta per di più nel fatto che assieme alla richiesta di tesseramento di Johnson era stata inoltrata anche quella per Nana Foulland, che ha ottenuto il nulla osta già a inizio settimana".

"Johnson, dunque, sarà costretto a saltare la gara valida per i quarti di finale di Supercoppa Centenario in programma oggi alle 15 al PalaBenedetto di Cento (in provincia di Ferrara) per una mera questione burocratica. In un momento storico in cui tutti gli sforzi dovrebbero essere concentrati per garantire il più alto livello di competitività sul parquet, simili accadimenti tra le federazioni non consentono oggi purtroppo a un atleta di enorme valore di poter scendere in campo insieme ai suoi compagni. La società è vicina al giocatore, certa che lo staff tecnico e i suoi compagni di squadra daranno l’anima per raggiungere le semifinali e consentirgli di dimostrare sul campo il suo indiscusso talento", conclude la nota Apu.