La carica dei 500 nel 12° Cross della Pedemontana

La rassegna, organizzata dall’Atletica Aviano, è tornata alla abituale fisionomia dopo che nel 2022 l’evento era coinciso con i campionati italiani master. La domenica di corse ha visto così giovani e meno giovani sfidarsi sugli scorrevoli tracciati disegnati sui prati del centro sportivo Visinai che già erano stati sede della prova tricolore. Festa doppia per la junior di casa Jessica Vettor (Atl. Aviano) e l’under 23 Filippo Votta (Gs Quantin Alpenplus) risultati i più veloci nelle batterie assolute d’inizio mattinata. Poi è iniziata la passerella dei più giovani, che ha visto al via società provenienti un po’ da tutto il Triveneto. Una partecipazione da record che ha premiato lo sforzo organizzativo dell’Atletica Aviano, società tra le più attive dell’intera regione. Il 12° Cross della Pedemontana era valido come terza prova del campionato regionale master di società, come seconda prova della rassegna provinciale giovanile di società e come prova inaugurale del Grand Prix Giovani Outdoor Running. La classica rassegna giovanile, giunta alla 26^ edizione, proseguirà ora con gli appuntamenti su strada di Cavriè di San Biagio di Callalta (26 marzo), Oderzo (1 maggio), Sacile (21 maggio), Tonadico (11 giugno), Quantin (8 luglio), Vittorio Veneto (15 luglio) e Pordenone (10 settembre). Otto tappe nelle tre regioni di Nordest, con premiazione finale il 28 ottobre ad Aquileia.