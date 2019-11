La Castelvecchio Gradisca supera i Delfini

Comoda vittoria per la Castelvecchio Gradisca nel debutto casalingo al PalaZimolo contro i Delfini 2001 Montecchio valido per la terza giornata della serie B di basket in carrozzina. Gli isontini si sono imposti con l'eloquente punteggo di 45-25. La Castelvecchio ha giocato in serenità schierando in campo tutto il suo roster e dando spazio per la maggior parte della gara a nuovi elementi in modo da accelerare la loro integrazione nel gruppo. Partita scontata già in partenza contro una squadra di giovani bravi e volonterosi: ma la differenza di tasso tecnico e di esperienza con i padroni di casa è troppo grande, con coach Cappellazzo che decide di dare spazio da subito ad ampie rotazioni. E tutti danno il proprio contributo: da menzionare la prova di Eniko Raileanu.

"I ragazzi dei Delfini comunque hanno dimostrato molta buona volontà e anche dei buoni schemi di gioco - commenta il presidente della Polisportiva Nordest Castelvecchio Gradisca, Egone Tomasinsig- a loro va il plauso di tutto il movimento del basket in carrozzina, perché non possono che crescere: saranno loro il futuro di questo sport. Per noi un buon test in vista della prossima partita di campionato". Domenica Gradisca è di scena a Vicenza: una partita difficile, tra due squadre che sono a pari punti in testa alla classifica.