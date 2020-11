La Cda attende le Sorelle Ramonda

La Cda Talmassons riceve le Sorelle Ramonda Montecchio. L’andata segnò il primo successo in campionato delle ragazze di Barbieri ma anche il serio infortunio di capitan Tirozzi dopo quello di Mazzoleni. Entrambe, di nuovo in campo assieme nella trasferta vittoriosa di domenica a San Marignano, non sono ancora al 100%, ma hanno ridato fiducia e sicurezza al gruppo.

Una Cecilia Vallicelli determinata fa il punto della situazione: ”La partita di domenica è ovviamente molto importante, ma ci stiamo concentrando molto su di noi, sia dal punto di vista individuale, visto che abbiamo avuti diversi infortuni che sono in via di guarigione, sia come squadra, in quanto non siamo ancora riuscite a fare due partite consecutive con la stessa formazione. Dobbiamo trovare le nostre sicurezze e molti meccanismi di gioco che si creano solo con il tempo e con tanti set giocati assieme. Siamo un bel gruppo e stiamo lavorando tantissimo e quindi un grosso in bocca al lupo a noi tutte".