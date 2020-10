La Cda cede 1-3 con Ravenna

L'Olimpia Teodora Ravenna espugna per 1-3 il parquet della Cda.

Talmassons, senza Mazzoleni e capitan Tirozzi, si presenta in campo con Vallicelli in regia, Barbazeni e Nardini al centro, Smirnova opposto, Dalla Rosa e Bartesaghi in banda con Norgini libero. Inizio di set equilibrato con Bartesaghi in evidenza (6-6). La difesa friulana fa la differenza (8-6). Le ospiti recuperano e si va sull’11 pari. Ora è la difesa di Ravenna determinante e la Cda va sotto 12.15; primo time out per la Cda. Problemi in ricezione per Talmassons (12-17). Con Bartesaghi in battuta Talmassons recupera (17-15) e time out per le ospiti. Sul 15-18 entra Ponte per Bartesaghi. Due ace e un muro di Ravenna fanno scivolare la Cda sul 16-22. Secondo time out per Talmassons. Le ragazze di Barbieri non si riprendono e la Teodora si aggiudica il primo set per 19-25.

Nel secondo parziale ancora problemi in ricezione per la Cda, che va sotto per 0-4, costringendo subito coach Barbieri al primo time out. Smirnova riporta sotto Talmassons (7-9). Kavalenka allunga di nuovo per Ravenna (7-12) e secondo time out per Talmassons. Entra Pagotto per Bartesaghi ma le friulane non si ritrovano neanche in attacco e scivola a meno otto (10-18). Sul 10-20 entra Cristante per Vallicelli. Ravenna senza problemi chiude il set con un altro ace sul 15-25.

Terzo set e ultima possibilità per la Cda di riaprire il match. Ancora problemi in ricezione, ma le friulane non mollano (4-4). Vallicelli chiude uno scambio spettacolare (6-5). Altro scambio infinito riporta Ravenna avanti 6-7. Kavalenka fa la differenza (8-10). Ace di Vallicelli e attacchi di Dalla Rosa e Bartesaghi per il sorpasso friulano (12 a 10) e primo time out per le ospiti. Subito reazione Teodora (12 pari). Bartesaghi non ci sta e piazza un ace (15 a 13). Sul 15-14 entra Ponte per Bartesaghi. Entra Pagotto in battuta per Barbazeni. Sul 18-16 rientra Bartesaghi. Ora la Cda è più determinata e, con Smirnova, si porta sul 22-19 costringendo le ospiti al secondo time out. Ace di Bartesaghi per il 24-19. La Teodora non molla (24 a 21) e primo time out per Barbieri. Smirnova chiude il set sul 25-21, grazie al cuore dalle ragazze di Talmassons.

Quarto set che inizia con scambi spettacolari e grandi difese (3 pari). Un altro ace di Ravenna (6 pari). La ricezione ancora una volta fa scivolare Talmassons sul 6-8, costringendo Barbieri al primo time out. Smirnova con tre attacchi riporta sotto Talmassons (10-11). Grande muro di Bartesaghi (12 pari). Su un errore di Kavalenka la Cda si porta avanti per 16 a 15 e primo time out per la Teodora. Scambio infinito e Ravenna passa avanti 17-18 e secondo time out per Barbieri. Sotto 19-18 entra Ponte per Bartesaghi. Due errori di Talmassons che va sotto 18-21. Entra Pagotto in battuta per Barbazeni. Smirnova sistema le cose (21 pari) e secondo time out per le ospiti. Sotto 23-24, rientra Bartesaghi ma è Ravenna a chiudere il match sul 23-25.

”A parte il secondo set non mi sento di rimproverare nulla alle ragazze alle quali è mancata solo un po’ di lucidità nel finale del quarto set per portare la Teodora a un meritato tie break", commenta il ds Gianni De Paoli. "Un momento dove causa infortuni dobbiamo stringere i denti e il calendario non ci aiuta, riservandoci in una settimana due trasferte a Macerata e Cutrofiano. Questo gruppo, però, ha le qualità e il carattere per resistere anche alla sfortuna. La nota positiva di stasera è il recupero di Nardini a cui speriamo si possano aggiungere al più presto quelli di Mazzoleni e Tirozzi”.

CDA - RAVENNA 1-3 (19-25, 15-25, 25-21, 23-25)

CDA Talmassons: Barbanzeni Karin, Norgini Maria Chiara (L2), Della Rosa Francesca, Cristante Sharon, Nardini Daniela, Mazzoleni Monica, Cecilia Vallicelli, Francesca DelSavio, Smirnova Irina, Pagotto Sofia, Ponte Genni (L1), Bartesaghi Giulia e Tirozzi Valentina (K). Allenatore: Barbieri Leonardo e Vice: Cinelli Stefano.

Olimpia Teodora Ravenna:Morello, Poggi, Piva, Bernabè, Assirelli, Monaco, Guidi, Torcolacci, Guasti, Kavalenka, Grigolo, Rocchi (L1) e Giovanna (L2). Allenatore: Bendandi Simone e Vice: Dominico Speek Odelvys

Arbitri: Morgillo Davide e Autori Enrico.