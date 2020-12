La Cda cede con Cutrofiano

Talmassons costretta ad arrendersi per 0-3 con la seconda forza del girone Cutrofiano.

La Cda parte con Vallicelli in regia, Nardini e Mazzoleni al centro, capitan Tirozzi e Bartesaghi in banda, Pagotto opposto con Norgini libero. Primo break friulano con Tirozzi in battuta 6.3. Due muri consecutivi portano avanti le ospiti (9-10) e primo time out per Barbieri. Castaneda fa la differenza (11-15) per Cutrofiano e secondo time out per la Cda. Entra Ponte per Bartesaghi. Il set scivola via nettamente in favore delle ospiti. Sul 13-21 entra Cristante per Vallicelli ma le ospiti si aggiudicano il set senza problemi per 14-25.

Inizio di secondo set con il muro delle ospiti che fa la differenza (3-5). Un paio di errori in attacco fanno scivolare Talmassons a -4. Sul 7-11 Barbieri chiama il primo timeout e il secondo sull'11-16 per tentare di fermare le ospiti. Appena arrivata, Barbieri decide per l’esordio di Cutura che subentra al posto di Pagotto. Sul 15-20 entra Barbazeni per Mazzoleni. E’ una Cda che lotta su ogni pallone ma Cutrofiano con una Castaneda in serata vince anche il secondo set per 17-25.

Inizio di terzo set con Barbazeni e Cutura ancora in campo. Le ragazze di Talmassons ci mettono il cuore (6 pari). Si gioca in perfetto equilibrio poi Castaneda ottiene un break (10-12) per le ospiti. Sotto 3-16, la Cda chiama il primo timeout. Castaneda anche fortunata (16-19). Talmassons si riporta sotto (20-22), ma ancora Castaneda sistema le cose per Cutrofiano (20-24) e secondo time out per Barbieri. Castaneda chiude il match sul 21-25.

"Poco da rimproverare alle ragazze, che stasera hanno trovato di fronte una delle migliori squadre del campionato", sono le parole del ds Gianni De Paoli. "Considerato che è ferma da aprile, confortante l’esordio di Cutura. Sono certo che abbiamo trovato una professionista dai valori tecnici e morali importanti e questo per noi è importante. Tutto questo fa parte dello stile della Cda Volley Talmassons e su queste basi abbiamo sempre costruito i nostri risultati".

"Ora ci aspetta la proibitiva trasferta di Soverato, poi finalmente avremo quasi un mese di pausa che ci permetterà di recuperare anche Dalla Rosa e di presentarci finalmente al completo per le ultime gare della prima fase. Ho gia espresso alla squadra e allo staff la piena fiducia della società, dobbiamo solo rimanere tranquilli e avere pazienza il campo ci darà ragione", conclude De Paoli.

Cda Talmassons - Cuore di Mamma Cutrofiano 0-3 (14-25, 17-25, 21-25)

Cda Talmassons: Barbazeni Karin, Norgini Maria Chiara (L), Cristante Sharon, Nardini Daniela, Mazzoleni Monica, Cecilia Vallicelli, Cutura Hana, Pagotto Sofia, Ponte Genni, Bartesaghi Giulia e Tirozzi Valentina (K). Allenatore: Barbieri Leonardo e Vice: Cinelli Stefano

Cuore di Mamma Cutrofiano: Ferrara(L1), Tarantino, Avenia, Panucci, Quarchioni, M’Bra, Castaneda, Menghi, Rizzieri, Salviato(L2), Morciano, Caneva e Gorgoni. Allenatore: Carratù Antonio e Vice: Giunta Simone

Arbitri: Laghi Marco e Cecconato Luca