La Cda cerca riscatto con Vallefoglia

Una Cda delusa e arrabbiata dopo la netta sconfitta nel derby, riceve per l'ultima giornata di andata la Megabox Vallefoglia, squadra temibile, che occupa la seconda piazza in classifica.

Il ds Gianni De Paoli: "Ci aspettiamo una reazione in positivo delle ragazze di Barbieri a prescindere da chi va in campo. E' vero che stiamo gestendo diverse problematiche a livello fisico ma non deve rappresentare un alibi anche perchè la squadra anche in emergenza ha sfoderato buone prestazioni".

"Con Martignacco ho vista una squadra spenta e poco determinata, con Vallefoglia dobbiamo cambiare atteggiamento e approccio alla partita. Confido in particolare sull'orgoglio di capitan Tirozzi e compagne nel voler dimostrare che in squadra abbiamo esperienza e qualità tecniche per riprenderci da subito anche se contro Pamio e compagne sarà dura", conclude De Paoli.