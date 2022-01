La Cda espugna Como

Ripresa del campionato che presenta una trasferta molto insidiosa per la Cda Talmassons, che fa visita a una Tecnoteam Albese che, fra le mura amiche, ha fatto soffrire tutte le prime della classe. Le friulane superano l'ostacolo, imponendosi per 1-3.

In partenza coach Barbieri si affida al sestetto titolare con capitan Nicolini in regia, Obossa opposto, Conceicao e Grigolo in banda, Bovo e Cogliandro al centro e Maggipinto libero. Inizio gara con entrambe le squadre molto determinate e attente in difesa. Dopo un avvio equilibrato, un paio di errori di Talmassons segnano un break a favore delle padrone di casa (9 a 5) e primo time out per Barbieri. Partita che cresce di tono con il muro di Albese che tiene a distanza la Cda (17 a 14). Sotto 20 a 16, Talmassons chiama il secondo time out. Dopo uno scambio spettacolare Obossa segna un recupero (20 a 18); time out per le padrone di casa. Ancora due punti di Obossa e un muro di Cogliandro (21 pari e secondo time out per la Tecnoteam). Avanti 23 a 22, entra in battuta Pagotto per Obossa che poi rientra sul 23 a 23. Finale di set che si chiude con un muro delle padrone di casa che si aggiudicano un parziale combattutissimo con il punteggio di 25 a 23.

Toni agonistici molto accesi anche a inizio secondo set (6 pari). Nicolini cerca tutte le sue attaccanti, non dando riferimenti al muro di Albese. Talmassons si porta sul 12 a 8, costringendo le padrone di casa al primo minuto. Due errori della Cda portano sul 12 a 10. Obossa e Conceicao segnano il 18 a 13, costringendo la Tecnoteam al secondo time out. Avanti 21 a 15, esordio per Panucci che entra al posto di Conceicao. Il set lo chiude Bovo sul 25 a 19 per la Cda.

Terzo set con Conceicao di nuovo in campo. Partenza decisa di Talmassons in battuta e in attacco; 5 a 1 e primo time out per l’Albese che poi recupera (8 pari). Sotto 10 a 9, entra Cantamessa per Cogliandro. Si lotta su ogni pallone con Conceicao che riesce a superare il muro della Tecnoteam che chiama il secondo time out sotto 16 a 13. Avanti 21 a 19, Barbieri chiama il primo time out. Finale incandescente (22 pari). Avanti 24 a 23, rientra Cogliandro ed è Conceicao a chiudere un soffertissimo set sul 25 a 23.

Quarto parziale che non smentisce i precedenti: grande agonismo e padrone di casa avanti per 5 a 2. Primo time out per la Cda. Entra Panucci per Grigolo. Un ace di Obossa segna la parità (8 a 8). Sotto 9 a 8, le padrone di casa chiamano il primo time out. Altri due ace di Obossa per l'11 a 8. Sul 12 a 8, secondo minuto per la Tecoteam. Sul 13 pari, Barbieri chiama il secondo time out. Conceicao tiene a distanza l’Albese (20 a 17). Ace di Obossa 21 a 17. Sul 22 pari rientra Grigolo. Conceicao scatenata per il 23 a 22. Un attacco di Grigolo e un muro di Obossa firmano il 25 a 23 che regala a Talmassons un'importantissima vittoria.

Obossa e Conceicao con 25 e 20 punti trascinano le ragazze di Barbieri nei momenti difficili di un match che dimostra ancora una volta la solidità di una squadra che non molla mai. Confortevole l’esordio di Panucci che, dopo solo una settimana in gruppo, conferma quanto potrà essere importante in questo finale di campionato.

Tecnoteam Albese Volley Como - CDA Talmassons 1-3 (25-23, 19-25, 23-25, 23-25)

Tecnoteam Albese Volley Como: Ghezzi(L), Veneriano, Lualdi, Cialfi, Scurzoni, De Nardi(L), Gallizoli, Bocchino, Zanotto, Oikonomidou, Baldi, Pinto, Mochellin e Nardo. Allenatore: Mucciolo e Vice: Cardinali

Cda Talmassons: Bovo, Panucci, Dalla Rosa, Conceicao, Marchi, Maggipinto(L), Cantamessa, Obossa, Grigolo, Cogliandro, Pagotto, Ponte(L) e Nicolini(K)

Allenatore: Barbieri e Vice: Cinelli

Arbitri: Kronaj David e Lentini Gianmarco. Segnapunti: Anessi Cinzia