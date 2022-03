La Cda fa sua anche gara due e vola ai quarti di finale

Missione compiuta per la Cda che, al termine di una prova molto combattuta, archivia in gara due la 'pratica' Olimpia Teodora Ravenna (1-3) e chiude subito i conti per il passaggio ai quarti di finale dei play-off.

Barbieri in partenza schiera capitan Nicolini in regia, Obossa opposto, Conceicao e Grigolo in banda, Bovo e Cogliandro al centro con Ponte e Dalla Rosa in alternanza nel ruolo di libero. Inizio di set equilibrato (7 pari). Due errori di Talmassons segnano un break per Ravenna (10 a 7) e primo time out per la Cda che poi fatica a recuperare (16 a 13). Ravenna risponde colpo su colpo a Cogliandro e compagne (18 a 15). Su un errore di Ravenna e un attacco della solita Obossa si va sul 19 pari; primo time out per le padrone di casa che poi con un ace si riportano avanti 22 a 21. Sul 22 pari entra Pagotto in battuta per Obossa: ace per il 23 a 22 e secondo time out per Ravenna. Sul 23 pari rientra Obossa. Sul 24 pari entra Panucci in battuta per Conceicao. Talmassons mantiene la lucidità in attacco e con Bovo e Grigolo chiude il set sul 27 a 25.

Nel secondo parziale Ravenna si esalta in difesa e, sul 6 a 1, costringe Barbieri a chiamare il primo time out. Reazione di Talmassons che, con Grigolo in battuta, Obossa in attacco e Conceicao a muro, si porta sul 6 pari. Primo minuto per le padrone di casa. Si gioca punto a punto fino a metà set poi, un paio di errori della Cda, concedono un break a Ravenna (14 a 11). Ora sono le padrone di casa a sbagliare (14 pari). Dopo un ace della Teodora, sotto 19 a 16 Talmassons chiama il secondo time out. Altro ace 20 a 16. Con Cogliandro e un ace di Conceicao le friulane recuperano sul 21 a 19. Finale di set concitato, con Ravenna che riesce a respingere l’assalto di Talmassons e s'impone per 25 a 22.

Una Cda nervosa va subito sotto a inizio terzo set: 5 a 2. Ravenna si esalta ancora in difesa e tiene a distanza Talmassons, che sbaglia ancora (8 a 4). Con Nicolini in battuta e Obossa in attacco, le friulane si portano sull’11 pari, costringendo Ravenna al primo time out. Un attacco di Conceicao segna un break per Talmassons (15 a 13). Pallonetto di Obossa, implacabile, e un errore della Teodora portano lo score sul 17 a 14. Le padrone di casa non mollano e si va sul 19 pari. Sotto 20 a 19, Barbieri chiama il secondo time out. Sul 21 pari entra Panucci in battuta per Grigolo. Sul 23 entra anche Pagotto in battuta per Obossa. Uno scambio spettacolare viene chiuso da Cogliandro (24 a 23) e secondo time out per la Teodora. Cogliandro chiude un set combattuto su ogni pallone sul 25 a 23.

Si riparte con uno scambio lunghissimo, chiuso da Grigolo, che testimonia l’agonismo in campo. Grigolo segna anche il 4 a 0 per Talmassons. Un muro di Bovo tiene a distanza Ravenna (5 a 3). Si lotta su tutti i palloni, con buone difese da entrambe le parti; è 7 a 6 per la Cda. Pallonetto di Cogliandro e muro di Bovo per il 10 a 7 di Talmassons. Obossa con un attacco e un muro respinge un recupero delle padrone di casa (13 a 10). Sotto 14 a 10, la Teodora chiama il primo minuto. Grigolo in battuta e Obossa in attacco spingono la Cda sul 16 a 10. Un ace di Bovo sul 18 a 11 costringe le padrone di casa al secondo time out. Sul 20 a 16, entra Panucci in battuta per Conceicao. Avanti 21 a 19, Barbieri chiama il primo time out per fermare il recupero di Ravenna. Grigolo subisce un muro e lo restituisce 22 a 20. Sul 23 a 21 entrano Conceicao e Pagotto per Panucci e Grigolo che poi rientra sul 23 a 22. Ace di Ravenna per il 23 pari. Finale ad alta tensione: sotto 28 a 27, Talmassons chiama il secondo time out. Grande difesa di Ponte che segna il 30 a 29. Un muro di Obossa chiude un sofferissimo match sul 31 a 29.

Obossa 31 punti, Cogliandro 13, Grigolo 12, Conceicao 11, tabellino che dimostra il buono stato di salute delle attaccanti friulane. Talmassons segna un’altra pagina importante della sua storia, approdando così ai quarti di finale contro la vincente tra Busto Arsizio e Montecchio.

Olimpia Teodora Ravena vs Cda Talmassons 1-3 (25-27, 25-22, 23-25, 29-31)

Olimpia Teodora Ravenna: Pomili, Salvatori, Fontemaggi,Monaco(L), Colzi, Torcolacci, Guasti, Spinello, Sestini, Rocchi(L), Foresi e Bulovic. Allenatore: Chiavegatti

CdaTalmassons: Bovo, Panucci, Dalla Rosa, Conceicao, Marchi, Maggipinto(L), Cantamessa, Obossa, Grigolo, Cogliandro, Pagotto, Ponte(L) e Nicolini(K). Allenatore: Barbieri e Vice: Cinelli

Arbitri: Merli Maurizio e Adamo Giorgia: Segnapunti Referto Elettronico: Ravaioli Flavia