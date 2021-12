La Cda fa suo il derby al tie-break

Si chiude con il successo di Talmassons al quinto set (25-22, 25-23, 14-25, 23-25, 15-9) l'attesissimo derby di A2 femminile di volley, che ha regalato emozioni ai quasi 500 tifosi presenti al PalaGesteco di Cividale.

Una gara ad alta tensione, con parecchi errori da entrambe le parti, nella quale la Cda è stata brava a raccogliere le ultime energie dopo che Martignacco, sulle ali dell’entusiasmo dell’insperato recupero, aveva costretto le ragazze di Barbieri avanti 2 a 0 al tie break. L’Itas Ceccarelli Group, infatti, ha reagito, conquistando un punto d’oro. Si tratta della sesta sconfitta consecutiva per la Libertas, ma è comunque un ko da cui si può uscire col sorriso stampato sulle labbra perché le ragazze di Martignacco rispondono alle sollecitazioni del presidente Fulvio Bulfoni e sfiorano un successo che sarebbe stato clamoroso.

In avvio la Cda presenta in regia Marchi al posto dell’acciaccata Nicolini, Obossa opposta, Conceicao e Grigolo in banda, Bovo e Cogliandro al centro con Maggipinto libero, mentre coach Gazzotti sceglie Carraro in regia, Rossetto opposta, capitan Pascucci e Milana in banda, Modestino e Mazzoleni al centro, Tellone libero.

Nel primo set si lotta alla pari fino quasi al rush finale. Talmassons avanti sul 3-0, ma un muro di Carraro vale il primo vantaggio esterno (6-7). Da quel momento fino al 20-19, Martignacco fa l’andatura. Ritrovandosi anche a +4 (12-16, 13-17, 14-18) come massimo vantaggio. Alla truppa di Gazzotti – in vantaggio sul 20-21 per l’ultima volta mentre entrano Barbagallo per Pascucci, Cortella per Modestino al servizio ed Eckl per Mazzoleni – manca il killer instict. Talmassons vince 25-22 e va sull’1-0.

Nel secondo parziale, la partenza è di marca Itas Ceccarelli Group che comanda le danze fino sull’11-12. Finché n0n tocca il servizio a Marchi che propizia un break di 6-0 per Talmassons che si fionda sul 17-12, mentre Zorzetto sostituisce Milana e Cortella cambia capitan Pascucci. Sul 17-13, torna Milana per Zorzetto e Ghibaudo va in regia per Carraro. Talmassons si ritrova sul 22-18, ma non è finita. Col cuore, l’Itas Ceccarelli Group risale la corrente e torna in vantaggio grazie alle centrali Mazzoleni (ace) e Modestino (doppio muro): 22-23. Ce la si gioca punto a punto, mentre per l’ultimo scambio torna Carraro per Ghibaudo. La rispunta Talmassons (25-23) ed è 2-0.

Nel terzo set, è di nuovo una partenza positiva per le biancoblù che, col turno in battuta di Cortella, vanno sull’1-4. Un colpo di biliardo in bagher di Milana sancisce il 3-7, strappa applausi ai rumorosi tifosi della Libertas presenti al PalaGesteco e spalanca le porte a un parziale tutto a tinte Itas Ceccarelli Group. Martignacco vola sul 4-12 e amministra, mentre torna Eckl per Mazzoleni. Le ospiti si ritrovano a +11 (8-19, 10-21) e accorciano sul 2-1 grazie al 14-25.

Nel quarto parziale, la musica è identica a quello precedente nel senso che l’Itas Ceccarelli Group sfrutta l’inerzia e continua a stare davanti: 1-3, 5-8, 7-10. Talmassons arriva per due volte sul -1 (16-17, 20-21), ma non riesce a scavalcare la collina perché Martignacco, rispetto ai primi due set, è mentalmente di granito. Eckl cambia Mazzoleni, Barbagallo entra nel giro dietro per Milana. La Libertas strappa il set per 23-25 e forza il tie-break.

Nel quinto set, Talmassons prova in due occasioni a scappare (2-0, 4-2), ma l’Itas Ceccarelli Group non ci sta e pareggia entrambe le volte. Altro strappo casalingo (8-5), però Martignacco è in scia: 9-8. Allora, Talmassons produce lo sforzo decisivo: il break di 6-0 crea il solco, che si rivela incolmabile. Il tie-break si conclude sul 15-9 (3-2).

Cda Talmassons - Itas Ceccarelli Group Martignacco 3-2 (25-22, 25-26, 14-25, 23-25, 15-9)

CdaTalmassons: Bovo, Dalla Rosa, Conceicao, Marchi, Maggipinto(L), Cantamessa, Obossa, Grigolo, Cogliandro, Pagotto, Ponte e Nicolini (K). Allenatore: Barbieri e Vice: Cinelli

Itas Ceccarelli Group Martignacco: Carraro, Modestiono, Ghibaudo, Milana, Rossetto, Cortella, Pascucci(K), Mazzoleni, Barbagallo (L), Zorzetto, Tellone(L) e Eckl. Allenatore: Gazzotti e Vice: Rusalen

Arbitri: Jacobacci Sergio e Sessolo Maurina. Segnapunti: Bittolo Enrica