La Cda fa suo il primo derby di campionato

Il derby della prima giornata del campionato di A2 termina con il successo interno della Cda Talmassons, che a Latisana s'impone per 3-0 sull'Itas Ceccarelli Group.

Inizia in salita il primo set per Martignacco, complice forse un po’ di emozione, con le padrone di casa che firmano il 6-2 in pochi istanti. È la combinazione Allasia – Modestino che permette all'Itas di non perdere di vista le avversarie. Dopo un primo tentativo di recupero firmato dall’ace di Allasia che porta la formazione di coach gazzotti sul meno uno (12-11), Talmasson risponde costruendo il massimo vantaggio del set sul 20-13. Time-out doveroso e cambio Sironi – Cabassa per provare a mischiare le carte. La neo-entrata in posto uno infiamma il pubblico con tre ace consecutivi (20-16). La Cda chiama minuto e cambia a suo favore l’inerzia fino alla conclusione del set (25-20).

Le ragazzine terribili di Martignacco rientrate sul taraflex firmano il primo punto del secondo set con l’americana Wiblin. Le due formazioni combattono alla pari in un susseguirsi di schiacciate, muri, ace e salvataggi in extremis che tengono in equilibrio il match (12-12). Sono poi due errori consecutivi della Cda che concedono all'Itas Ceccarelli Group il massimo vantaggio del set (12-14) che, grazie a Sironi e compagne, viene mantenuto fino alle battute conclusive (20-22). Dall’altra parte del campo una strepitosa Taborelli permette a Talmassons di rimanere a contatto, accorciando il distacco a una sola lunghezza (21-22). Cortella ed Eckl provano l’allungo finale (22-24). Time-out Talmassons con la stessa Taborelli che annulla i due set point per Martignacco (24-24). Due errori consecutivi in attacco e un colpo di seconda infrangono i sogni di Martignacco, assegnando alla Cda il set sul 28-26.

E' l'ex Milana ad aprire il terzo parziale, ma l'Itas replica con l’ace di Allasia, la schiacciata di Sironi e il muro di capitan Modestino (2-4). Talmasson risponde e coach Gazzotti prova a mescolare le carte con l’ingresso in cabina di regia di Granieri per Allasia e di Cabassa per Cortella in banda. Gli innesti, però, non riescono a essere incisivi e Talmassons mantiene il vantaggio e prova a fuggire (15-11). Martignacco non si arrende e, nonostante i ripetuti errori in battuta, rimonta e pareggia con l’ace di Eckl (21-21). Due magie di Wiblin riportano avanti le ospiti (22-24). Il finale è al cardiopalma con la Cda che prima annulla i due match point spiti e poi fa suo set e match con il punteggio di 27-25.

Nel prossimo turno, domenica 30 ottobre alle 17, l’Itas Ceccarelli Group ospiterà il Sant’Elia, mentre la Cda sarà di scena sul campo dell'Anthea Vicenza.

CDA TALMASSONS - ITAS CECCARELLI 3-0 (25-20, 28-26, 27-25)