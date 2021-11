La Cda non frena la sua corsa neanche a Montecchio

La Cda si presenta al Palacollodi determinata a difendere il primato in classifica. Missione compiuta per le friulane che, grazie a un'altra prova di forza e di maturità, espugnano per 1-3 Montecchio e domenica prossima, a Lignano Sabbiadoro, si giocheranno il primo posto con Mondoví.

Barbieri in partenza si affida al collaudato sestetto che vede Nicolini in regia, Obossa opposto, Conceicao e Grigolo in banda, Bovo e Cogliandro al centro con Maggipinto libero. Le padrone di casa partono subito forte ben disposte in difesa e a muro; 5 a 1 e primo time out per Barbieri. La Cda prende le misure e recupera con Obossa in battuta 8 a 7. Scambi spettacolari con grandi difese; Grigolo tiene in scia le friulane (11 a 10). Sotto 13 a 11 entra Dalla Rosa per Grigolo. Con Bovo in battuta, Obossa porta di nuovo Talmassons a un solo punto delle padrone di casa 15 a 14 e time out per Montecchio. Sotto 17 a 16 rientra Grigolo e su un muro della Cda si va sul 17 pari. Grigolo porta avanti Talmassons 19 a 18. Ora sono le padrone di casa in difficoltà e su un attacco di Obossa, sotto 21 a 19, chiamano il secondo time out. Obossa fa la differenza attacco e muro 23 a 20. Montecchio non molla e recupera; sul 24 a 22 secondo time out per la Cda. Finale al cardiopalma con Obossa lucida che chiude il set sul 25 a 23.

Inizio di set da applausi per entrambe le squadre; Obossa tiene avanti Talmassons per 4 a 3. Magia di Grigolo ed errore di Montecchio per l'8 a 6 della Cda. Sotto 10 a 6, primo timeout per le padrone di casa. Avanti 13 a 7 entra Dalla Rosa per Grigolo e Conceicao porta Talmassons sul 14 a 7, costringendo Montecchio al secondo time out. Un ace di Bovo fa volare la Cda 19 a 8. Sul 20 a 10 chiama il primo time out. Sul 23 a 11 rientra Grigolo. Una fast di Cogliandro e un attacco di Conceicao chiudono il set sul 25 a 13.

Nel terzo set, dopo un inizio equilibrato, con Cogliandro in battuta e Conceicao in attacco, c'è il primo break per Talmassons 8 a 5 e il primo time out per le padrone di casa. Reazione di Montecchio che trova l'8 pari. La Cda va sotto 13 a 11; entra Dalla Rosa per Grigolo. Dopo un errore in attacco, sul 14 a 11 Barbieri chiama il primo time out. Con Bovo in battuta e Obossa in attacco Talmassons recupera 15 a 14. Dopo uno scambio lunghissimo Conceicao segna la parità (16 a 16). Una fast di Cogliandro e un errore di Montecchio e altro break per le friulane (18 a 16), che costringono al secondo time out Montecchio. Le padrone di casa non mollano si portano avanti 22 a 21 costringendo Talmassons al secondo time out. Finale di set che vede premiata la tenacia di Montecchio che si aggiudica il set per 25 a 23.

Parte forte Talmassons nel quarto set (4 a 0). Le padrone di casa non mollano (6 pari). Una magia di Nicolini e un attacco di Grigolo riportano avanti le ospiti per 12 a 10. Obossa porta il vantaggio sul 14 a 10 costringendo Montecchio al primo time out. Un paio di errori della padrone di casa si va sul 16 a 10 e per loro secondo time out. Sul 17 a 11 entra Dalla Rosa per Grigolo. Obossa tiene a distanza Montecchio 22 a 17. Cogliandro chiude il match con un ace sul 25 a 18.

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio - Cda Talmassons 1-3 (23-25, 13-25, 25-23, 18-25)

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio: Orlandi, Fiorio (K), Jeremic, Muraro, Mistretta (L), Frigerio, Bartolucci, Mazzon, Magazza, Brandi, Bortoli e Meli. Allenatore: Amadio e Vice: Fangareggi

Cda Talmassons: Bovo, Dalla Rosa, Conceicao, Marchi, Maggipinto (L), Cantamessa, Obossa, Grigolo, Cogliandro, Pagotto, Ponte e Nicolini (K). Allenatore: Barbieri e Vice: Cinelli

Arbitri: Nava Stefano e Sabia Emilio