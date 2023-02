La Cda passa al tie-break con l'Omag

Con una grande rimonta di due set, la Cda si aggiudica il big-match con l'Omag MT al tie break. Talmassons non vuole più saperne di fermarsi e trova la nona vittoria consecutiva in campionato, agganciando proprio il San Giovanni al secondo posto in classifica, ma avendo giocato una partita in meno. Ora le Pink Panthers ritroveranno il proprio pubblico nel turno infrasettimanale di mercoledì 8 Febbraio.

Coach Barbieri si affida al classico sestetto con Eze al palleggio, Taborelli opposta, Milana e Rossetto schiacciatrici, Caneva e Costantini centrali e De Nardi libero.

Prima palla del match affidata al servizio di Bolzonetti per San Giovanni in Marignano ma il primo punto è di Talmassons. Reagiscono subito le padrone di casa passando in vantaggio 3-1. Avvio difficoltoso per le ragazze di coach Barbieri, che sul 5-1 chiama subito il primo time out. Muro di Costantini per accorciare sul 6-4.Fase che sorride all’Omag MT con Perovic sugli scudi che riporta a quattro le lunghezze di distanza tra le due squadre. Ace di Milana che riporta sotto la Cda sull 11-9. Risponde però subito Bolzonetti con un ace per San Giovanni in Marignano. Le ragazze in fucsia però fanno capire da subito di non aver intenzione di mollare nulla e portandosi sul 13-12 costringono la formazione casalinga al primo time out del set. Alla ripresa del gioco un nuovo muro di Costantini riporta in parità la situazione. Nuovo break per l’Omag Mt che torna a condurre sul 16-14. Ingresso al servizio per Campagnolo sul 17-16 ma il punto è di San Giovanni che riconquista subito il servizio e allunga poi sul 19-16, con coach Barbieri che usufruisce del suo secondo time out. Doppio cambio per Barbieri: ingresso per Crisafulli e Trampus al posto di Milana e Rossetto. E’ proprio Trampus che mette a segno il punto del meno due per il 21-19. La rimonta però non riesce e le padrone di casa chiudono il primo set sul punteggio di 25-21.

Secondo set aperto dal servizio Cda che termina out. Fase iniziale del set molto equilibrata col punteggio che si alterna su diverse situazioni di parità. Cambio per coach Barbieri che sull’8-6 inserisce Michelini al palleggio. Allungo importante per l’Omag che si porta sull’ 11-6 e coach Barbieri chiama il time out dopo il sesto punto consecutivo delle padrone di casa. Massimo vantaggio per San Giovanni in Marignano che si porta sul 15-8. Nuovo ingresso in campo per Alice Trampus al posto di Rossetto. Vantaggio gestito dalle emiliani e parziale di 18-10 che costringe Barbieri al nuovo time out. L’Omag Mt prosegue riuscendo a gestire il buon vantaggio accumulato e nonostante le ragazze di coach Barbieri mostrino una reazione, la formazione emiliana chiude il secondo set per 25-15.

Il terzo set viene aperto dal primo punto della formazione di coach Barbolini. Di nuovo equilibrio che regna in questo avvio di terzo set e risultato di 3-3. Break per le emiliane che si portano avanti di due punti e mantengono il vantaggio fino all’allungo che vale il 10-6, arriva quindi il primo time out di coach Barbieri. Talmassons dimezza lo svantaggio, 11-9 ed ace di Costantini per il meno uno. Arriva quindi il primo time out del terzo set per l’Omag MT. Time out che però non giova perché arriva la momentanea parità sull’ 11 pari e il successivo vantaggio della Cda. Ace di Eze per il 12-15, con coach Barbolini che chiama anche il secondo time out. Crisafulli al servizio sul 13-16 ma la battuta finisce lunga. L’errore arriva però anche per San Giovanni in Marignano, con il vantaggio di tre punti che rimane invariato. Milana schianta a terra una palla difficilissima che vale il 17-21, successivamente Costantini mette a segno l’ace del 17-22. La Cda Talmassons piazza poi l’allungo decisivo e vince il set sul punteggio di 19-25.

Quarto set al via col primo vantaggio Talmassons che ottiene subito un break di tre punti. Arriva prontamente il pareggio di San Giovanni per il 4-4. Primo vantaggio Omag che arriva sul 7-6, immediato però il pareggio con Taborelli. Ace di Caneva per il nuovo vantaggio Cda, bissato dal muro di Costantini. Reazione immediata della formazione di casa che pareggia nuovamente, 9 pari. Primo time out del quarto set chiamato da coach Barbolini, sul momentaneo +2 della Cda Talmassons. Cerca di massimizzare il momento positivo la formazione di coach Barbieri che si porta sul 12-16 e arriva anche il secondo time out per coach Barbolini. Rosicchia due punti l’Omag MT che poi si porta sul meno un con un ace. San Giovanni in Marignano annulla il vantaggio di quattro punti pareggiando sul 16-16 e costringendo coach Barbieri al time out. Cambio al servizio per coach Barbieri con Crisafulli per Milana. Nuovo vantaggio Cda Talmassons che torna avanti di due punti in una fase concitata del match. Ancora Costantini con un nuovo muro a solidificare il momentaneo vantaggio, 18-21. Rientra in prima linea Milana sul 21-23, Perovic però tiene aperta la gara siglando il punto del meno uno. Parini serve lungo e ci sono due palle set per Talmassons, che sfrutta subito la prima occasione per pareggiare i conti e vince il quarto set 22-25.

Come nella gara d’andata è il tie break a decidere la partita, che inizia con il servizio affidato all’Omag MT. Scambio di punti tra le due formazione nella fase iniziale del quinto set. Il primo break arriva sul 3-5 per la formazione di coach Barbieri, che allunga ancora con Taborelli, mettendo tre punti di distanza tra le due squadre. C’è il primo time out per San Giovanni in Marignano che prova ad interrompere l’inerzia del momento di Talmassons. Discrezionale che porta gli effetti sperati con le emiliane che accorciano sul 5-6, ma c’è ancora Costantini che mette a terra il pallone del 5-7. Un ace di Taborelli chiude la prima metà del tie-break sul 5-8 e dopo il cambio campo il capitano di Talmassons mette giù un altro ace importantissimo che porta coach Barbolini al secondo time out. Muro di Perovic su Milana per l’ 8-10 e time out che questa volta viene chiamato dalla Cda Talmassons. Ace di Costantini per l’8-12 che rimette quattro punti di distanza tra Omag-Mt e Cda. San Giovanni in Marignano recupera tre punti ma Milana interrompe il break avversario, 11-13. Attacco vincente di Taborelli e ci sono due match point per la Cda Talmassons. Il primo viene annullato dopo un lungo scambio ma il secondo è quello decisivo. Rimonta completata e tie break conquistato per 13-15.

Omag-Mt San Giovanni in Marignano – Cda Talmassons 2 a 3 (25-21, 25-15, 19-25, 22-25, 13-15)

Omag-Mt Sân Giovanni in Marignano: Babatunde 13, Biagini, Bolzonetti 18, Salvatori, Cangini, Parini 10, Rachkovska 7, Covino, Saguatti, Aluigi, Turco, Caforio, Perovic 28. All. Barbolini

Cda Volley Talmassons: Eze Blessing 2, Costantini 15, Tognini, Crisafulli, Rossan, De Nardi, Milana 15, Michelini, Campagnolo, Rossetto 9, Trampus 4, Monaco, Caneva 15, Taborelli 20. All. Barbieri