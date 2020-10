La Cda porta la capolista al quinto set

Buona prova per la Cda che, ancora orfana di capitan Tirozzi e Mazzoleni, ha lottato, portando la capolista Cutrofiano al quinto set, cedendo per 3-2. Seconda trasferta settimanale per Talmassons che, arrivata venerdì, dopo la gara infrasettimanale di Macerata, si affida a Vallicelli in regia, Smirnova opposto, bande Della Rosa e Bartesaghi con i centri Nardini e Barbazeni libero Norgini.

Difficoltà in avvio per le friulane, sotto per 5-2. Errori da ambo le parti, ma Talmassons pareggia 7-7 con Smirnova. Attacco out di Cutrofiano e Cda avanti 8-9. Le padrone di casa sfruttano gli errori di Talmassons per il 13-10. Primo tempo di Barbazeni (14-12). Barbieri chiama il primo time out (16-13). Continui errori e Cutrofiano avanti 19-14. Entra in battuta Pagotto per Barbazeni con attacco di Della Rosa e errore avversario (20-17); time out Cutrofiano che avanza (23-17) e chiude in pallonetto 25-18.

Secondo set senza cambi. Cutrofiano avanti (8-4) e ancora errori della Cda; time out per Barbieri. Sull'11-7 seconda time out friulani. Attacco di Bartesaghi per il 12 pari. La Cda ci mette il cuore e costringe al time out Cutrofiano. Attacco in rete (14-14). Errore di Smirnova che porta Cutrofiano sul 18-15. Le friulane non mollano e Dalla Rosa firma il 20 pari. Le pugliesi accelerano e chiudono per 25-21.

Terzo set ancora senza cambi. La Cda parte bene e si porta avanti (7-10). Le avversarie sfruttano qualche errore e si avvicinano (9-10). Ancora Dalla Rosa per il 9-13 e secondo time out per Cutrofiano. Bella palla di Smirnova (11-14). Entra in battuta Pagotto e Della Rosa segna l'11-15. Cutrofiano recupera (16-18), ma le friulane si riportano avanti 18-20. Attacco pugliese per il 20 pari. Muro di Barbazeni (20-22); Cutrofiano accorcia (22-23), ma sono le friulane a firmare il 23-25.

Quarto set all'insegna degli attacchi di Smirnova (0-3), ma le padrone recuperano; si gioca punto a punto (5-5). La Cda riesce a portarsi avanti (8-12). Sul 9-15, time out per Cutrofiano. Sul 12-16 è Barbieri a chiamare tempo. Smirnova e Bartesaghi trascinano le friulane sul 15-22. Le pugliesi provano a chiudere la gara, ma la Cda non molla e conquista il tie-breal sul 19-25.

Nel quinto set parte bene Talmassons, che si porta fino al 9-12, ma le padrone di casa non ci stanno e, negli ultimi scambi, conquistano la vittoria per 15-12.

CUTROFIANO-CDA TALMASSONS 3-2 (25-18, 25-21, 23-25, 19-25, 15-12)

Cuore di Mamma Cutrofiano: Ferrara(L), Tarantino, Avenia, Panucci, Quarchioni, M’Bra, Castaneda, Menghi, Rizzieri, Salviato(L), Morciano, Caneva e Gorgoni. Allenatore: Carratù Antonio e Vice: Giunta Simone.

Cda Talmassons: Barbanzeni Karin, Norgini Maria Chiara (L), Della Rosa Francesca, Cristante Sharon, Nardini Daniela (K), Mazzoleni Monica, Cecilia Vallicelli, Smirnova Irina, Pagotto Sofia, Ponte Genni e Bartesaghi Giulia. Allenatore: Barbieri Leonardo e Vice: Cinelli Stefano

Arbitri: De Sensi Danilo e Nicolazzo Maurizio.