La Cda recupera la sfida con Modica

Mercoledì 16 febbraio il Volley Talmassons ospita la Pvt Modica che finalmente riesce a raggiungere Lignano Sabbiadoro dopo i casi di positività del mese scorso riscontrati nel gruppo squadra.

La formazione di coach Quarta in Friuli Venezia Giulia ha ottenuto la sua unica vittoria in campionato, per 1-3 contro Martignacco e sulla scia dell’entusiasmo è riuscita a inanellare una serie di buone prestazioni. La Cda, dal canto suo, è reduce dalla vittoria per 3-1 contro l’altra squadra siciliana, Catania, e ha intenzione di far partire una striscia positiva di vittorie.

Nella gara di andata la formazione di coach Leonardo Barbieri aveva ottenuto un risultato netto, perciò le sue atlete dovranno essere brave a non abbassare la guardia e imporre il proprio gioco. Il più classico dei testa-coda andrà in scena alle 17, in diretta sul canale Youtube di Volleyball World.